Buena cosecha. Perú sumó sus primeras tres medallas de oro y dos de plata en los los XXIV Juegos Sudamericanos Escolares Arequipa 2018. En este evento participan escolares de 12 a 14 años de 11 países de América del Sur.

En la primera jornada del atletismo, Perú logró dos preseas doradas y una plateada. En los 80 metros planos, Luis Angulo ganó la medalla de oro con un tiempo de 9.09 segundos, superando a los brasileños Enzo de Castro (9.17) y Lucas Fernandes (9.26).

"No era bueno en el fútbol, pero en las carreras sí. Siempre el deporte me pareció divertido y me gusta mucho", comentó feliz.

Otra presea dorada fue para Anita Poma, que ganó la prueba de 800 metros planos con una gran exhibición dejando en segundo lugar a la ecuatoriana Marjorie Chango. La atleta de Junín mostró que tiene madera de campeona.

La tercera medalla conquistada en la pista atlética del Colegio Militar Francisco Bolognesi fue para Rodrigo Cornejo, que arribó segundo en los 800 metros planos y le dio al Perú la de plata.

MEDALLAS EN TENIS DE MESA

En tenis de mesa, María Fernanda Maldonado y Ana Aragón ganaron la medalla de plata por equipos femenino. A primera hora vencieron 3-0 a Chile en semifinales, aunque luego cayeron 1-3 frente a Brasil. La revancha llegó con los varones, luego de que Carlos Fernández y Adrián Rubiños derrotaron 3-1 a Brasil en la definición disputada en el Colegio San José. Antes habían superado 3-0 a Paraguay.