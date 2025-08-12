Armand Duplantis volvió a romper el récord mundial de salto con garrocha y fija la marca en 6,29 metros [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El sueco Armand Duplantis volvió a romper el récord del mundo de salto con garrocha este martes, en el Gyulai István Memorial de Budapest (Hungría), con una marca de 6,29 metros.

Esta nueva plusmarca universal de Duplantis supera en un centímetro a la registrada el pasado 15 de junio en la reunión de Estocolmo, séptima parada de la Liga de Diamante, cuyo récord quedó fijado en 6,28 metros.

El saltador de 25 años batió su propia marca en el segundo intento, tras saltar 6,11 metros en la primera, tras tocar la barra; que, a pesar de moverse, se mantuvo sin caerse sobre los tacos.

Este es el decimotercer récord del mundo para el pertiguista sueco desde que, en febrero de 2020, arrebatase al francés Renaud Lavillenie la primera posición en la clasificación mundial de todos los tiempos al saltar 6,17 metros en la localidad polaca de Torún.

