Chiefs vs Dolphins EN VIVO: dónde ver la Ronda de Comodines de la NFL 2024 y a qué hora juegan

Este sábado 13 de enero se jugará uno de los mejores partidos de la Ronda de Comodines de la NFL 2024 entre los equipos de Kansas City Chiefs y Miami Dolphins. El duelo promete ya que ambos lograron el mismo récord en la temporada regular (11 victorias y 6 derrotas) y también por la presencia de Patrick Mahomes.

Chiefs vs Dolphins: ¿Quién es el favorito para ganar?

Los Chiefs, vigentes campeones de la NFL, se presentan como favoritos a este partido. Sin embargo, su desempeño no ha sido el mejor en las últimas semanas, ya que tiene récord negativo de 3 victorias y 4 derrotas. Incluso cayeron ante equipos que no pasaron a Playoffs como New England, Las Vegas y Cincinnati.

Pero Miami tampoco fue brillante en sus últimos juegos, ya que perdió 3 de 5. Sin embargo, lograron vencer a los Cowboys, de buena temporada, y cayeron ante Baltimore (uno de los mejores equipos de la Liga) y Buffalo.

¿Dónde ver Kansas City Chiefs vs. Miami Dolphins por la NFL?

ESPN y Star Plus transmitirán el partido por la Ronda de Comodines 2024 en Argentina, México, Perú y demás países de Latinoamérica.

Mientras que en Estados Unidos se podrá ver a través de NFL Game Pass, Peacock y Fubo.

Chiefs vs. Dolphins: ¿A qué hora es el partido?

El encuentro se jugará a las 20:15 horas del Este de los Estados Unidos, además se transmitirá desde las 19:15 en México y desde las 22:15 en Argentina.