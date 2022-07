Kimberly García se luce con la bandera peruana y su medalla. | Fuente: AFP

Tocó la gloria. Kimberly García volvió a maravillar al mundo al sumar su segunda medalla de oro en el Mundial de Atletismo. Este viernes, la nacida hace 28 años en Huancayo se hizo grande y se apoderó de la prueba de 35 kilómetros de marcha en la competencia en Oregon con un tiempo de de 2h39:16.

La atleta peruana Kimberly García, que hace justo una semana logró la medalla de oro en los 20 kilómetros marcha del Mundial de Eugene, se proclamó este viernes de nuevo campeona del mundo, aunque en esta ocasión en los 35 km.

Kimberly, de 28 años, se proclamó la primera campeona de la historia en 35 kilómetros marcha, una distancia que se estrenó en este Mundial de Eugene.



La atleta peruana dominó de principio a fin la carrera, pasó primera por la meta, por delante de la polaca Katarzyna Zdzieblo, que fue plata, y de Shijie Qieyang, que se colgó el bronce. De esta forma se repitió en los 35 kilómetros marcha el podio y el orden de las tres primeras clasificadas en los 20.

Kimberly García feliz de la vida

“Estoy contenta, es lo que siempre he soñado, hacer historia en este deporte que tanto amo, que tanto me apasiona, desde los cinco años que me dedico”, manifestó la campeona nacional tras acabar la carrera.

La marchista dijo que, tras celebrar el triunfo en Perú, se enfocará en sus próximos objetivos, que son el Mundial de Atletismo 2023, los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y los Juegos Olímpicos París 2024.

“Esto ya pasó, terminó. Llego a Perú y a estar tranquilos, a disfrutar el momento, (luego) pasar la página y continuar con los próximos objetivos que tenemos”, resaltó la deportista.

LA PREVIA

Kimberly García marcó un hecho histórico la semana pasada al ganar la medalla de oro en Marcha Atlética en los 20 kilómetros, aunque este viernes espera volver a tocar la gloria en el Mundial de Atletismo que se desarrolla en Oregon (Estados Unidos).

La nacida hace 28 años en Huancayo buscará subir al podio y acumular su segunda presea dorada en la competencia en la prueba de 35 kilómetros, que ahora se encuentra en desarrollo.

García, que se llevó la victoria con un tiempo de 1h26:58 -récord nacional-, recordó que antes de su hito histórico en territorio estadounidense vivió momentos de muchas dudas en su trayectoria como su participación en Tokio 2020, donde tuvo que abandonar y no pudo estar entre las mejores.





Kimberly García alegre por el triunfo

"Mi victoria les mostrará que nada es imposible. El camino ha sido largo, duro y lleno de sacrificios, pero es un camino que amo", dijo en una entrevista con el portal oficial de los Mundiales de Eugene (Oregón).



"El camino no ha sido fácil, pero ojalá tengamos más apoyo. Si tenemos más apoyo, podemos hacerlo mucho mejor. Estoy muy orgullosa de mí misma, mi país debería estar orgulloso de mí. Trabajamos muy duro para llegar aquí", contó.





