Kimberly García repite un gran año y buscará el oro en los Juegos Olímpicos París 2024

Desde su primer gran logro, la adversidad siempre la acompañó. A los 15 años, consiguió el primer lugar en el Campeonato Sudamericano de menores disputado en Lima. Sin embargo, la tarea nunca fue sencilla. Kimberly García tuvo que redoblar esfuerzos. Al competir con zapatillas no aptas para la competencia, acabó con ampollas en sus pies, pero aun así fue la mejor de esa jornada atlética. Se llevó el triunfo, y sin discusión. Papá José hizo el esfuerzo para regalarle el accesorio deportivo y ella tenía que ganar sí o sí para regalarle una alegría a su familia y a todo el Perú. El primer gran paso de su carrera.

Kimberly nació el 19 de octubre de 1993, en Huancayo, allá donde el oxígeno escasea. En la cuna del fondismo peruano, empezó a practicar la marcha cuando apenas contaba con solo cinco años, tal como afirma mamá Gabriela. El amor por este deporte estaba por encima de todo y el tiempo le dio la razón. En 2022, llevó el nombre del Perú a lo más alto al coronarse como bicampeona mundial en los 20 y 35 km de marcha. Su sueño se hizo realidad en Oregón (Estados Unidos). Y este año los éxitos continuaron para reafirmarse como la mejor deportista peruana del momento.

El entrenamiento de Kimberly García en los bellos paisajes de Huancayo. | Fuente: Instagram Kimberly García

En junio pasado, subió al podio en el primer puesto al superar a todas sus rivales en el Gran Premio Internacional en la Coruña, España, que es uno de los certámenes más importantes del mundo. Luego, consiguió la medalla de plata en los 20 km. de marcha en el Mundial de Atletismo Budapest. Una vez más consiguió el recuerdo imborrable de cruzar la meta como una de las mejores del mundo.

'Kimi', como le dice su familia y amigos más cercanos, cerró el año con más consagraciones al lograr la medalla de oro en los 20 km. y la plata en la posta en los Juegos Panamericanos de Santiago. Y, finalmente, logró consolidarse como la mejor de la temporada 2022-23 de su disciplina, según confirmó la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics). Un nuevo logro significativo que refuerza su motivación rumbo a su máxima meta: París 2024.

Kimberly García ganó medalla de oro y plata en los Panamericanos Santiago 2023. | Fuente: AFP

Kimberly García piensa en el retiro tras París 2024

Su carrera no está exenta de caídas y de múltiples desafíos. Incluso, en varias oportunidades, pensó en retirarse. En poner punto final al deporte que ama, pero su familia la anima siempre para que continúe con la marcha atlética. Saben del potencial de 'Kimi' y de que un momento iba ser la mejor del mundo. "Yo miraba a mi hermano, que ya es médico. Yo lo miraba y ya estaba trabajando y me decía, 'le está yendo superbién y yo sigo aquí en el deporte, sin nada'. Es una frustración, mejor me dedico a estudiar", señaló García sobre sus primeros años en el deporte, aunque a sus 30 años el retiro aún sigue tocando la puerta.

Reconoce que el Estado la apoya, pero ese ingreso económico no es suficiente para que pueda competir a la par contra sus contrincantes sudamericanas. Y si hablamos a nivel mundial, las distancias son más marcadas. Aun así, la oriunda de Huancayo sigue firme en su propósito de hacer historia en unos Juegos Olímpicos. Su entrenamiento para el máximo evento deportivo ya empezó tras su participación en Tokio 2020. No va a fiestas ni a discotecas dado que "no puede trasnochar". Se cuida en todos los detalles. Una modelo de deportista.

La declaraciones de Kimberly García tras ganar la medalla de plata en el Mundial de Budapest. | Fuente: @atletismoperu

Ahora Kimberly se encuentra de vacaciones en su tierra. Se fortalece en el alma con el cariño de sus seres queridos, especialmente, en compañía de sus papás José y Gabriela, quienes son su motor de vida. Sin embargo, el tiempo en familia está terminando, ya que en enero viajará a Ecuador para reiniciar sus prácticas con su exigente entrenador, Andrés Chocho. La leyenda ecuatoriana ha sido un punto de quiebre en la carrera de la peruana. Su guía es clave de cara a un exitoso 2024.

Es así que un nuevo año espera a Kimberly García, que busca hacer historia de cara a lograr una medalla olímpica para Perú desde Barcelona 1992. Aunque si logra su cometido de subir al podio, podría retirarse del deporte. La falta de recursos económicos la sobrepasan para su preparación. Por ese motivo, ya medita enfocarse de lleno a terminar su carrera de administración. Solo el tiempo dirá si perdemos a la deportista peruana más importante de la historia.

En el Mundial de Atletismo. Kimberly García (izquierda) junto a la ganadora, la española María Pérez (centro). | Fuente: EFE

