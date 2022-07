Kimberly García acabó con la hegemonía china en la marcha atlética. | Fuente: AFP

La atleta peruana Kimberly García calificó como un sueño cumplido el doble triunfo conseguido en las exigentes pruebas de marcha del Mundial de Atletismo, que se celebra en Oregón, Estados Unidos.

“Esto contenta, es lo que siempre he soñado, hacer historia en este deporte que tanto amo, que tanto me apasiona, desde los cinco años que me dedico”, manifestó la campeona nacional.

La marchista dijo que, tras celebrar el triunfo en Perú, se enfocará en sus próximos objetivos, que son el Mundial de Atletismo 2023, los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y los Juegos Olímpicos París 2024.

“Esto ya pasó, terminó. Llego a Perú y a estar tranquilos, a disfrutar el momento, (luego) pasar la página y continuar con los próximos objetivos que tenemos”, resaltó la deportista.

Este viernes, la atleta huancaína, de 28 años, ganó la prueba de 35 kilómetros de marcha en el Mundial de Atletismo, triunfo conseguido apenas días después de que consiguiera el oro en la prueba de 20 kilómetros en la misma disciplina. Con estos triunfos, la peruana acabó con la hegemonía china en la marcha atlética.



Reconocimiento a su entrenador

Kimberly García destacó también la estrategia desarrollada por su entrenador, el ecuatoriano Andrés Chocho, con el que está entrenando desde el año pasado.

“Nos entendemos bastante bien. Es un buen entrenador. Los trabajos han sido muy buenos, así que se lo agradezco también a él”, resaltó la peruana.

Según contó la estrategia consistió en mantener un ritmo durante los primeros 20 kilómetros, para luego ir acelerando la marcha.

“Después de los 20 (kilómetros) tratamos de recuperarnos bien, hidratarnos, para llegar bien. Ya habíamos trabajado en los entrenamientos aumentar el ritmo en los últimos 5 (kilómetros) porque ahí se define”, remarcó.

