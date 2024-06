La polémica está servida: los Boston Celtics se autoproclamaron “campeones del mundo” tras ganar la NBA

Los Boston Celtics ganaron el título de la temporada 2023-24 de la NBA, tras imponerse en cinco partidos a los Dallas Mavericks; con lo que se alzaron como la franquicia más ganadora en la historia de la liga estadounidense de baloncesto (con 18 anillos), superando a su clásico rival, Los Angeles Lakers (17).

Sin embargo, el cuadro bostoniano instauró la polémica al autoproclamarse como el “campeón del mundo” del 2024, algo que no pasó inadvertido en las redes sociales.

Desde diversos frentes cuestionaron el rótulo utilizado por los celtas, a quienes les recordaron que son campeones de la NBA, de la liga estadounidense; mas no del mundo.

Uno de los que se sumó a la discusión fue el estadístico español Alexis Martín-Tamayo, más conocido como MisterChip, quien calificó como “cosa absurda” que un equipo se autoproclame campeón del mundo por haber ganado un campeonato nacional, por más que este sea el mejor del orbe.

“Esto no va con los Celtics. Todos los equipos de la NBA tienen esa fea y narcisista costumbre. ¿Es el campeón de la NBA el mejor equipo del mundo? Probablemente, sí. ¿Es el campeón de la NBA el campeón del mundo? Evidentemente, no. Para eso, hay que ganar un Mundial y en un Mundial pasan cosas raras y no siempre ganan los mejores”, manifestó el influencer.

Cuestionado por sus seguidores, MisterChip hizo un símil entre Boston Celtics, el campeón de la NBA, con el Manchester City, el campeón de la Premier League, considerada la mejor liga de fútbol del mundo.

“Se supone que los mejores jugadores del mundo van a jugar a la Premier League y resulta que el campeón de la Premier League no es ni campeón de su continente. Por eso, el campeón de la Premier League es un campeón nacional, el de la Champions League es un campeón continental y el del Mundial de Clubes es un campeón mundial. Mi hijo de 5 años lo ha entendido a la primera”, zanjó.

Como curiosidad, la propia NBA, en sus redes sociales oficiales, se refirió a los Boston Celtics como los “campeones de la temporada 2023-24”.



2024 WORLD CHAMPIONS 🏆 pic.twitter.com/31HoRn2LOd — Boston Celtics (@celtics) June 18, 2024

“Campeones del mundo de qué?”

Lo cierto es que esta polémica no es nueva, ya que los campeones de la NBA suelen utilizar el rótulo de “campeones mundiales”, tratando de acentuar el estatus de la liga estadounidense y de sus jugadores. Sin embargo, esto no siempre ha podido ser corroborado en el campo de juego.

Basta con recordar la decepcionante actuación del ‘Team USA’ en el pasado Mundial de Básquet, en el que quedó fuera del podio, por debajo de Alemania (campeona mundial), Serbia (subcampeona) y Canadá (medalla de bronce).

De hecho, tras la debacle, resonaron con fuerza las polémicas declaraciones del atleta estadounidense Noah Lyles, triple campeón mundial, quien cuestionó el rótulo que usan los ganadores de la NBA.

“¿Sabes lo que más me duele? Tengo que ver las finales de la NBA y llaman ‘campeón del mundo’ al que gana. ¿Campeones del mundo de qué? ¿De Estados Unidos?”, dijo Lyles con ironía.

“No me malinterpreten. Yo amo Estados Unidos, a veces; pero no somos el mundo. Esto (el Mundial de Atletismo) sí es el mundo. Aquí tenemos a casi todos los países peleando, llevando las banderas. No hay banderas en la NBA”, añadió.

Sin duda, la polémica está servida.