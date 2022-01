La Selección Nacional de Fútbol de Amputados hará su presentación oficial este jueves 29 de enero. | Fuente: ANFAP

El jueves 29 de enero, en la cevichería “Mi Barrunto”, la Selección Nacional de Fútbol de Amputados hará su presentación oficial, con miras a su participación en el próximo campeonato sudamericano de este deporte, que se jugará en Colombia y que definirá el pase al mundial de Turquía 2022.

RPP Noticias habló con Eduardo García, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol de Amputados del Perú (ANFAP), quien nos explicó cuál es la situación del equipo. “Por el momento, no tenemos apoyo de ninguna institución. No tenemos apoyo del IDP; se han mandado dos documentos y no hemos obtenido respuesta”.

Eduardo García espera que representantes del Instituto Peruano del Deporte (IPD), la Federación Peruana de Fútbol (FPF) o la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) asistan a la presentación para que conozcan un poco más sobre la próxima participación de la Selección de Fútbol de Amputados y puedan brindarles su apoyo.

Asimismo, el titular de la ANFAP señaló que están organizando una rifa para el 12 de febrero. “Hasta el momento no tenemos los pasajes, que es lo más importante. Por ello, vamos a hacer una rifa, que nos ha funcionado en una primera oportunidad, para pagar la membresía que nos permite participar en eventos de este tipo”.

¿Qué es el fútbol de amputados?

A diferencia del futsal adaptado, donde pueden jugar personas con diferentes discapacidades, el fútbol de amputados, como su nombre bien señala, es exclusivo para las personas que no tienen una extremidad.

Se juega en una cancha de 60 por 40 metros y enfrenta a equipos de siete jugadores. El arquero debe ser amputado del un miembro superior (brazo o mano); mientras que los otros seis, de un miembro inferior; estos últimos usan unos bastones especiales.

El campeonato sudamericano de Colombia se llevará a cabo del 14 al 23 de marzo, y la Selección Nacional de Fútbol de Amputados viene preparándose para el torno con entrenamientos a doble turno, y desde febrero aumentarán un turno más, con el objetivo de alcanzar uno de los cuatro cupos para el mundial de Turquía.

“Las expectativas son muy grandes, porque tenemos el objetivo de clasificar. Nos hemos preparado muy duro y seguimos haciéndolo. Sabemos que Argentina, Brasil y Colombia son los países que están en un escalón más alto, pero allí estamos nosotros para luchar a muerte por ese cuarto cupo”, enfatizó Eduardo García.