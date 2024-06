Insólito: marchista española celebró antes de llegar a la meta, pero su rival la pasó y le quitó la medalla de bronce [VIDEO]

Nunca hay que celebrar antes de tiempo. Esta es la lección que aprendió la española Laura García-Caro, quien perdió la medalla de bronce de la prueba de marcha de 20 kilómetros en el Campeonato Europeo de Atletismo Roma 2024.

La marchista se encontraba a pocos metros de la meta, a escasos segundos de llevarse la medalla de bronce en esta exigente competición; por lo que levantó el puño y comenzó a festejar un logro aún no concretado.

Sin embargo, la ibérica no contó con que su rival, la ucraniana Lyudmila Olyanovska, haría un sprint final, para terminar sobrepasándola y quitarle así la medalla de bronce.

El gesto de incredulidad de García-Caro al verse sobrepasada se volvió rápidamente viral en redes sociales, donde muchos cuestionaron a la marchista española por celebrar antes de llegar a la meta.



“Pensaba que ya lo tenía”

La marchista española aseguró que, pese al gesto de victoria, “lo iba dando todo” en el último tramo, pero no pudo revertir el sprint final de la ucraniana.

“Ya pensaba que no me pillaba (alcanzaba), y bueno, la verdad que yo ni la he sentido (a la ucraniana) y bueno, pensaba que ya lo tenía”, comentó Laura García-Caro.

“Aunque sé que se me ve que he celebrado el final, lo iba dando todo. Pensaba que lo tenía ahí y, bueno, no sé si me confié, porque la verdad es que en el último 400 ha dado todo lo que tenía e iba mirando atrás”, añadió.