Usian Bolt fue sorprendido por el mago Bruno Tarnecci. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Mauricio Mota

La estadía de Usain Bolt por Lima no ha pasado desapercibida por los curiosos momentos que nos regala el atleta jamaiquino. Esta vez un mago peruano sorprendió al velocista con un peculiar truco de magia.

Tras acudir este miércoles por la mañana a la Videna para la inauguración de la pista atlética, Usain Bolt participó en un evento de la marca que lo patrocina. Ahí se encontró con el mago Bruno Tarnecci que lo sorprendió al amarrarse los pasadores de su calzado solo moviendo los pies.

El 'Rayo' no lo podía creer y hasta intentó hacer lo mismo, aunque sin mucha fortuna. "Fue super interesante ver su reacción, él no esperaba que me amarrara los pasadores así", contó Bruno Tarnecci a RPP Noticias.

Cabe recordar que Bolt tuvo el martes una corta carrera con un mototaxi en las calles de Miraflores, la cual ganó sin esforzarse mucho.