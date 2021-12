Cristóbal de Col y Melanie Giunta | Fuente: @FENTA

La Federación Deportiva Nacional de Tabla (FENTA) con el apoyo del Instituo Peruano del Deporte (IPD), cerró con éxito la última fecha del Circuito Nacional de Surf Heliocare 360 Máncora 2021, certamen que dejó como campeones nacionales del Surf a Melanie Giunta en Damas y Cristóbal de Col en Varones.

En la categoría Open Damas, la deportista olímpica Daniella Rosas ganó la última fecha del recorrido con un puntaje de 15,73 superando a Melanie Giunta, que pese a quedar en el segundo lugar en la competencia, se coronó campeona nacional por mejor ranking en el circuito de esta temporada.

Por su parte, en la fecha final del Open Varones que se desarrolló en Máncora, Cristóbal de Col mostró un mejor performance sobre Lucca Messinas, quien fue medallista de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y ganó el concurso, que finalmente lo adjudicó con el título nacional de este año.



Como se recuerda, Lucca Messinas se convirtió en el primer hispanoamericano hombre de la historia en clasificar al Championship Tour (CT) del próximo período y además participó en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, evento deportivo mundial en el que terminó entre los ochos mejores surfistas.



Cabe resaltar, que este torneo contó con la participación de figuras emblemáticas del deporte de la tabla como: Magoo de la Rosa, Germán Aguirre, Mauricio torres y César Aspíllaga. Siendo el primero siete veces campeón nacional.

Ganadores del certamen:



Open Damas

1. Daniella Rosas 15,73 (Ganadora última fecha del circuito)

2. Melanie Giunta 14,30 (Campeona nacional por ranking de todo el circuito nacional)

Open Varones

1. Cristóbal de Col. 17,36 (Ganador última fecha y campeón nacional).

2. Lucca Mesinas 17,00

3. Tomás Tudela 11,17

Master

1. Magoo de la Rosa 14,27 (Ganador última fecha del circuito nacional)

2. Germán Aguirre 12,27

3. César Aspíllaga 9,53

Sup surf

1.Sebastian Gómez 14,63. (Campeón nacional del circuito)

2 Gino Pérez Maca 8,70

3 Guillermo torres 6,43

SUB 8 VARONES: Jaco Valdiviezo

SUB 10 VARONES: Facundo Castañeda

SUB 10 DAMAS: Brianna Barthelmess

SUB 12 VARONES: Facundo Castañeda

SUB 12 DAMAS: Catalina Zariquiey

SUB 14 VARONES: Adrián de Osma

SUB 14 DAMAS: Camila Sanday

SUB 16 DAMAS: Catalina Zariquiey

SUB 18 VARONES: Juan Diego Ríos

SUB 18 DAMAS: Sol Aguirre

LONGBOARD DAMAS: María Fernanda Reyes

LONGBOARD VARONES: Matías Maturano