Miami Heat vs. Toronto Raptors EN VIVO: mira el juego por temporada regular de NBA 2023

Ambos equipos vienen de caer en su anterior parido. Será una buena oportunidad para seguir sumando puntos en la temporada regular de la NBA.

Este miércoles 06 de diciembre continúa la actividad en la NBA 2023. Esta vez, Miami Heat vs. Toronto Raptors se medirán por sacar una victoria en la Conferencia Este. Los horarios para seguir el Miami Heats vs. Toronto Raptors son los siguientes: desde las 18:30 (CDMX), 19:30 (ET), 21:30 (AR), 1:30 (ESP).

Está claro que ambos equipos llegan a este duelo para lavarse las caras. Para comenzar, los de Toronto fueron derrotados por los Knicks por 106-119, partido en el cual la localía no pudo favorecerlos. Con ello dejaron a un lado el buen funcionamiento defensivo que suelen mostrar de vez en cuando.





Back in action across the border ✈️ pic.twitter.com/P1KzYLiQ0q — Miami HEAT (@MiamiHEAT) December 6, 2023

Por su lado, los Miami Heat también fueron superados en su choque más reciente contra Indiana Pacers. Hay que tomar en cuenta que en este cotejo no contaron con piezas claves en su plantilla que son fundamentales en la mayoría de sus éxitos.

Wednesday night hoops 🏀



It’s @TangerineHoops Raptors Game Day pic.twitter.com/8loESa9KcY — Toronto Raptors (@Raptors) December 6, 2023

Heats vs. Raptors en vivo: ¿dónde y cuándo ver?

Al igual que todo los encuentros de este torneo de la NBA, el Heats vs. Raptors se podrá ver en vivo a través de NBA League Pass alrededor del mundo. Para Estados Unidos, ESPN se encargará de llevar a sus hogares las incidencias, Star+ en Latinoamérica.