Team Perú quedó listo para el Mundial Junior de Surf en Punta Rocas 2025

El Mundial Junior de Surf retorna a Perú luego de 14 años. Contará con la participación de más de 450 competidores de 57 países.

Todo quedó listo para el inicio del Mundial Junior de Surf ISA 2025, que se desarrollará del 5 al 14 de diciembre en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) Punta Rocas IPD y que contará con la participación de más de 450 competidores de 57 países del mundo.

La presentación del evento contó con la presencia del presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Sergio Ludeña; el vicepresidente de la ISA, Robert Fasulo; el presidente de la Federación Deportiva Nacional de Tabla (FENTA), Elfri Navarrete; el vocal técnico de la FENTA, Richard Navarrete: la surfista peruana Catalina Zariquey y la tablista australiana Ziggy Mckenzie.

“Es un placer recibirlos en la Videna IPD. El tiempo de la espera ha terminado. Estamos a horas de la acción en Punta Rocas. El Mundial es una realidad, después de 14 años regresa a nuestro país este torneo histórico que va a reunir a más de 450 competidores, un récord absoluto. El surf peruano está en la élite mundial, a nuestros tablistas: tienen el enorme privilegio y oportunidad de competir en casa en un escenario de primer nivel. Salgan al mar con la determinación de un país que los respalda y que su rendimiento sea la inspiración de futuras generaciones”, declaró el presidente del IPD, Sergio Ludeña en el Velódromo de la Videna.

El Campeonato Mundial retorna a nuestro país luego de 14 años y la cifra de participantes representa un hecho histórico en esta categoría, donde veremos en acción a las futuras promesas de la tabla mundial.

“Agradezco al presidente del IPD, Sergio Ludeña, por el importante apoyo del gobierno del Perú a este evento mundial para el futuro de los atletas. Gracias a la Federación de Tabla que ha hecho esfuerzos excepcionales para llevar adelante este evento. Hay una historia para el Perú en el surf. Tenemos muchas ganas e interés de ver su nivel en Punta Rocas. Agradecemos a todos los atletas por venir a este mundial que es un paso para los Juegos Olímpicos. Gracias al Perú por el apoyo”, manifestó Robert Fasulo, vicepresidente de ISA.

La Selección Peruana estará integrada por: Catalina Zariquey, Sofía Artieda, Brianna Barthelmess, Bastián Arévalo, Pol Huguet, Luca Chipoco, Lorenzo de Osma, Camila Sanday, Urpi Torres, Valentina Escudero, Aissa Chuman, Alejandro Bernales, Bastián Pierce, Adrián de Osma y Marcelo Huamán.

Brianna Barthelmess es campeona ALAS en El Salvador; Sofía Artieda, ganadora del oro en los Juegos Panamericanos de Surf en Guatemala; y Catalina Zariquiey, integrante del Top 5 de la WSL Junior. Las tres forman parte de una camada femenina que ha mostrado regularidad y una lectura de ola que promete jornadas intensas durante el campeonato.

“Agradecer a la ISA y al presidente del IPD que en tiempo récord ha podido lograr que este campeonato de realice. Hemos sido campeones en open, en latinoamericanos, sudamericanos, siete medallas de oro en los Bolivarianos. Vania Torres con título mundial. El surf está pasando por su mejor momento y es bueno trabajar en forma articulada con las autoridades. Tenemos el CAR más grande del mundo y estamos viendo para traer el Mundial de la ISA Open clasificatorio para los Juegos Olímpicos. Esperemos que el título se quede en casa”, aseveró Richard Navarrete, vocal de la FENTA.

Entre los surfistas peruanos se encuentran integrantes del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte, donde reciben una subvención económica para su preparación con participación en competencias internacionales y bases de entrenamientos.

El campeonato juvenil funciona como punto de partida hacia los grandes circuitos y el proceso olímpico. Buena parte de los surfistas que hoy ocupan los primeros lugares del ranking internacional pasaron por esta plataforma.

Entre los países participantes figuran Australia, Brasil, Japón, Estados Unidos, Francia, Sudáfrica, España, México, Indonesia, Argentina, Venezuela, Uruguay, Hawái, Nueva Zelanda y China, además de escuadras debutantes como Angola, India, Santa Lucía y Eslovenia.

El CAR Punta Rocas IPD recién acaba de ser testigo de la gran performance de la selección peruana de surf en los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, donde logró siete medallas de oro, una de plata y seis de bronce.