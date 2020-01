Jimmy Butler #22 de Miami Heat y T.J. Warren #1 de Indiana Pacers se retan durante el partido por la NBA. | Fuente: AFP/ Getty Images | Fotógrafo: ANDY LYONS

Durante la victoria de los Miami Heat por 122 a 108 ante los Indiana Pacer por la NBA, ocurrió una gresca que se convirtió en noticia instantáneamente: los jugadores Jimmy Butler y TJ Warren empezaron a insultarse, se llamaron “basura” y hasta se lanzaron un beso retador.

En medio del tercer cuarto, Warren cometió una falta en contra de Buttler para iniciar la riña. El jugador de los Miami Heat regañó al defensor por el hecho, por lo que los árbitros tuvieron que intervenir para que no pase a mayores. Aunque no hubo golpes, los insultos no faltaron.

Tras reanudarse el encuentro, ambos jugadores volvieron a chocar, provocando la expulsión del jugador de los Heat. Warren se despidió de Butler con un “beso volado” para seguir aumentando esta rivalidad.

Jimmy Butler y TJ Warren protagonizaron un tenso momento en la liga. | Fuente: NBA/Bleacher Report

Luego del encuentro, siguieron con el conflicto. “Creo que debe ser duro para él porque yo puedo defenderlo y él a mí no puede. Al final del día, eso es lo que ocurre. Creo que es mejor tener la boca cerrada en algunas situaciones”, dijo Buttler.

Por su lado, Warren dijo “si yo fuera su entrenador, nunca lo pondría sobre mí. Lo digo otra vez, este tipo es basura”.

Ambos equipos volverán a verse el 20 de marzo en Indianápolis. Buttler retó vía Twitter a Warren: "@t.warren1 no te enojes porque no me puedes marcar. Ya veremos de qué eres capaz en marzo".