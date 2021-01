Nicky Jam entrenando con Mike Souza | Fuente: Instagram

Nicky Jam logró ser un ícono en la música urbana, pero ahora anhela con fuerza competir en un partido oficial de baloncesto, para ello entrena con el coach y mánager de las estrellas de la NBA Mike Souza.

El cantante puertorriqueño intensificó durante el último tiempo la práctica de este deporte, al punto que logró bajar hasta más de 10 kilos. Así, además de ejercitarse de forma más continua, contactó con Souza, quien ha entrenado con diversos jugadores que han formado parte de la liga más competitiva del baloncesto.

“Mucha gente me la montaron porque no sabía jugar básquetbol, pero lo que no saben es que fueron la gasolina para que pueda aprender. Todavía me falta mucho, pero el baloncesto me ayudo a bajar de peso. Ya voy para 40 años y nunca en mi vida tuve un balón en la mano. Ahora juego todos los días y me siento como nunca. Me decían ‘que feo juega ese muchacho’, ahora dicen ‘no lo dejen solo que las mete’”, reveló el artista en una publicación en su cuenta de Instagram.

Nicky Jam ya disputó un partido amistoso con el expugilista Floyd Mayweather en el 2018. Ahora busca el reto de ser parte de un juego oficial de baloncesto. ¿Cumplirá su sueño a los 39 años?