Payton Pritchard anotó una espectacular canasta desde su cancha, ¡pero no valió! [VIDEO]

Payton Pritchard, base de los Boston Celtics, anotó anoche una espectacular canasta desde su cancha, en el partido contra los Washington Wizards, por la temporada 2024-2025 de la NBA. Lamentablemente, la magnífica anotación no fue convalidada.

Se jugaban los últimos instantes del tercer cuarto, cuando los Washington Wizards marcaron una canasta para descontar la diferencia de más de 20 puntos que había entre ambos equipos.

El reloj indicaba de faltaba menos de un segundo para el final del cuarto, cuando Pritchard cogió el balón e intentó una canasta in extremis. El balón surcó casi todo el largo de la cancha y se metió en la canasta rival.

La espectacular anotación fue celebrada por los hinchas, pero una revisión de los réferis determinó que Pritchard aún tenía la pelota en sus manos cuando sonó la chicharra, por lo que la canasta fue invalidada.

Pese a ello, el video de la espectacular canasta que no fue se volvió viral en redes sociales.



PAYTON PRITCHARD FROM 3/4 COURT



(it didn't count) pic.twitter.com/pQahvHOUcu — NBA (@NBA) October 25, 2024

Pritchard, especialista en canastas imposibles

Esta no es la primera vez que Payton Pritchard anota una canasta in extremis desde su cancha. El base estadounidense tiene en su currículum varias de estas anotaciones de larga distancia, lanzamientos que muchos jugadores evitan para no malograr sus estadísticas en la NBA.

En el partido de anoche, los Boston Celtics derrotaron 122-102 a los Washington Wizards en el duelo, disputado en el Capital One Arena.

Este es el primer partido de la temporada de los Wizards, mientras que los Celtics ya suman dos victorias en el torneo y desde ya se perfilan como candidatos al bicampeonato.