NFL: hincha se quita la camiseta de la emoción en el Chiefs vs. Dolphins pese a los −30 grados

La sensación térmica estable llegó a −30 grados. Pero, esto no fue impedimento para que los fanáticos dejaran todo desde la tribuna.

Algunas zonas de Estados Unidos están pasando por una de las peores crisis ambientales en buen tiempo. Las temperaturas son extremas, al punto que pueden disminuir bajo cero. Para algunas personas estas cifras pueden ser relativas.

Sucedió el último domingo, cuando los Chiefs de Kansas City vencieron 26-7 a los Dolphins de Miami en la ronda Wild Card (la primera de los playoffs) de la NFL. Ese día, el duelo se jugó a una temperatura de −33 grados. Sin embargo, la emoción pudo más y algunos hinchas dejaron de lado el frío, al punto que se sacaron el polo para alentar a su equipo, como es el caso de este seguidor que no midió nada.

Partido histórico

Diferentes medios de comunicación, incluidos ESPN y AS de España, aseguran que este Chiefs de Kansas City vs. Dolphins de Miami fue un partido histórico, pero no por el resultado o lo que se jugaba, sino porque ha sido uno de los más fríos en toda la historia de la NFL. Para ser exactos, está dentro de los cuatro más fríos de toda la historia de este juego.

La temperatura durante este duelo fue tal que el bigote de Andy Reid, entrenador de Kansas, se congeló. Se dice que la sensación térmica a lo largo de todo el partido fue de -30 grados.

Para otros fanáticos fue sinónimo de bromas. Los fotógrafos de algunas agencias registraron seguidores con carteles en donde señalaban que el frío no era problema para ellos.