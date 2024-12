¡De película! Jugadores de Minnesota Vikings celebraron intercepción con el baile de '¿Y dónde están las rubias?'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jugadores de los Minnesota Vikings, franquicia de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés), se han vuelto virales, luego de que el pasado fin de semana celebraran una intercepción imitando el icónico baile de la película White Chicks (2004), conocida en Latinoamérica como ¿Y dónde están las rubias?.

Los protagonistas de este inusual festejo fueron los jugadores Camryn Bynum y Josh Metellus, quienes replicaron casi a la perfección los movimientos que los actores Marlon Wayans y Shawn Wayans popularizaron durante un segmento del citado filme.

El video del festejo no tardó en hacerse viral en redes sociales. “Si hay un premio por la celebración de la década, ellos lo ganan”, “10 de 10”, “La celebración del año”, entre tantos, fueron los comentarios a favor del dúo de los Minnesota Vikings.



The Vikings hit the "White Chicks" celly 😂 🔥



📺: Fox pic.twitter.com/vegfuHOCRP — SportsCenter (@SportsCenter) December 8, 2024

Buen momento de los Minnesota Vikings

Los Minnesota Vikings lograron una importante victoria 42-21 sobre los Atlanta Falcons, con lo que alcanzaron un promedio de 11 victorias y solo dos derrotas en la actual temporada de la NFL.

The New York Post resaltó que los jugadores de los Minnesota Vikings ya fueron virales semanas atrás, luego de que realizaran una celebración emulando un saludo visto en la película The Parent Trap (1998), más conocida en nuestra región como Juego de Gemelas.