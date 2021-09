Jorge Arcela consiguió la medalla de plata en Lima 2019. | Fuente: @jorgearcela2020 / IPD

Jorge Arcela, paradeportista peruano que ganó medalla de plata en la disciplina de tiro en Lima 2019, denunció maltrato y discriminación, a través su cuenta oficial de Instagram, por parte de una clínica local.

El paratleta contó, mediante una transmisión en vivo, que se encuentra internado en la Clínica Ricardo Palma, en Lima, por una infección urinaria. Sin embargo, su malestar radica en que el trato, según menciona, no es el adecuado.

Arcela contó que las instalaciones no están hechas para personas con discapacidad que usen silla de ruedas, pues la puerta del baño es muy angosta y no permite el acceso del paciente. Así, se ve obligado a ducharse y hacer sus necesidades en una esquina de la habitación, en la que le han ubicado una especie de balde.

El testimonio

"En la Clínica Ricardo Palma no atienden de manera adecuada apersonas con dicapacidad. Las habitaciones son bonitas, pero los baños son inaccesibles y, según lo que me acaba de reportar la señorita del área de control y calidad, todas las habitaciones son así, lamentablemnte. No entro al baño con silla de ruedas: la silla de ruedas no entra. Tanto la puerta del baño como la puerta de la ducha son totalmente inaccesibles", menciona Jorge Arcela.

La denuncia continúa de la siguiente manera: "Es muy penoso conocer estas limitaciones de la clinica, que encima te cobra caro: 400 soles la habitación. Es penoso tener que hacer esta denuncia, pero se tenía que hacer. Espero pronto tener una atención de calidad, una atención adecuada en las clínicas".

"Es una vergüenza para el Perú tener una clínica que brinde servicio de esta calidad, en donde no puedes hacer uso de los servicios higiénicos porque todos los baños son estándares y no hay un baño que sea accesible para persona con discapacidad en silla de ruedas. No le recomiendo a ninguna persona con discapacidad que venga a la clínica Ricardo Palma, va a tener que usar una silla dentro de la habitación. Ahí se va a tener que bañar y hacer sus necesidades", finalizó.

