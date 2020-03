Rudy Gobert, jugador de la NBA que dio positivo al coronavirus, envió mensaje de disculpas por tocar micrófonos. | Fuente: Instagram Rudy Gobert.

A inicio de la semana se dio a conocer el caso de Rudy Gobert, un basquetbolista del equipo All Star Utah Jazz, que dio positivo a la prueba de coronavirus y se procedió a suspender las actividades de la NBA.

El pasado jueves, Gobert envió un mensaje agradecimiento las palabras de aliento que recibió y también aprovechó para pedir disculpas por haber hecho una broma a inicio de semana tocando los micrófonos antes de retirarse de una conferencia de prensa.

"Me gustaría disculparme públicamente con las personas que pude haber puesto en peligro. En ese momento, no tenía idea de que estaba infectado. Fui descuidado y no tengo excusas. Espero que mi historia sirva como una advertencia y hace que todos se tomen esto en serio", escribió Gobert.

Asimismo, habló de su situación desde que se enteró de la noticia: "He pasado por tantas emociones, principalmente miedo, ansiedad y verguenza", agregó el deportista.

Hasta donde se conoce, uno de sus compañeros, Donovan Mitchell, también dio positivo a la prueba y ambos se encuentran aislados y recibiendo los tratamientos pertinentes.