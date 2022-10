Eduardo Grández, con la Selección de Waterpolo. | Fuente: @edugrandz

Lamentable. La Selección Peruana de Waterpolo clasificó a los Juegos Suramericanos, pero no podrá participar porque los directivos de la Federación Peruana de Natación les exigieron que sean ellos mismos quienes paguen no solo sus pasajes, sino también los seguros del viaje a Paraguay.

"Al principio, uno de los que conforman el equipo habló con el vocal técnico de la Federación (de Natación) para saber el porqué de la situación. La respuesta fue que no había presupuesto. Nosotros sí queremos competir, con lo que no estamos de acuerdo es que tengamos que pagar para ir, porque, de por sí, para ejercer el deporte en el país tenemos que asumir gastos mensuales", contó Eduardo Grández, uno de los integrantes del equipo, a RPP Noticias.

Sin embargo, más allá de la indiganción que esto pueda causar, ya de nada serviría un cambio de postura por parte de la FDPN, pues, según cuenta el seleccionado de waterpolo, ya está todo cerrado a nivel internacional, en la organización el evento. Es decir, los plazos ya terminaron.

"Ahora mismo, ya no hay nada que hacer porque no competiremos, pero, al menos, queremos dejar un precedente para el waterpolo y también que sirva de ejemplo para las demás disciplinas. Así como nosotros, hay muchos más deportes que tienen problemas. El rol del dirigente es ver la forma de apoyar, resolver e inventivar el buen funcionamiento del deportista y del deporte, no quitarle ello", finalizó.

De esta forma, Perú no participará en la disciplina de waterpolo en los Juegos Suramericanos 2022, que se llevarán a cabo en Asunción, entre el 1 y el 15 de octubre. Los países que sí tendrán representación son Uruguay, Chile, Brasil, Colombia, Argentina y el local, Paraguay.

Por otro lado, desde RPP Noticias, intentamos ponernos en contacto con la Federación Peruana de Natación para conocer su descargo, pero no obtuvimos respuesta.

Documento enviado por la FDPN

Perú en Juegos Suramericanos 2022

Este sábado se llevará a cabo la inauguración de los Juegos Suramericanos Asunción 2022. En el caso de Perú, realizará el desfile con Angelo Caro y Alexandra Grande como sus abanderados. En total, son aproximadamente 400 los deportistas que integran la delegación bicolor.

En la pasada edición de los Suramericanos, el equipo peruano ganó 92 medallas: 22 de oro, 29 de plata y 41 de bronce. Las disciplinas con mayor cantidad de peruanos son atletismo, ajedrrez, bádminton, boxeo, canotaje, esquí acuático, esgrima, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, natación artística, taekwondo, tenis de campo, tenis de mesa, tiro, triatlón, vela, voleibol, voleibol playa, fútbol y fútbol playa.

Nuestros primeros representantes en tener competencia serán Angelo Caro y Deivid Tuesta, en skateboarding.

Ángelo Caro, previo a los Suramericanos 2022

Tras conseguir la presea de oro en el Urban World Series, en Barcelona, Ángelo Caro ahora apunta a obtener no solo la medalla dorada en los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022, sino también lograr su clasificación a los Panamericanos Santiago 2023.

"Sé que vamos a regresar con la medalla de oro, la vamos a pelear. Por eso queremos que todos los peruanos nos brinden ese apoyo y las vibras todos los deportistas nacionales que estamos en Asunción, para que nos motiven, porque nosotros necesitamos ese aliento para poder seguir", comentó Ángelo Caro a su arribo a Asunción.

"Me siento feliz de poder llevar por segunda vez la bandera de mi país y eso me motiva a seguir creciendo como profesional y superarme a mí mismo. No voy a defraudar a todos los que confiaron en mí. Traeré la medalla de oro", agregó a Team Perú Noticias.



Fixture de Selección Peruana de Fútbol en los Suramericanos Asunción 2022

Martes, 4 de octubre

Paraguay vs Perú

Hora: 3:00 p.m. (hora peruana)

Jueves, 6 de octubre

Perú vs Venezuela

hora: 2:00 p.m. (hora peruana)

Sábado, 8 de octubre

Uruguay vs Perú

Hora: 2:00 p.m. (hora peruana)



La Selección Peruana Sub 20 viene de participar en el Revelations Cup 2022 en México. El saldo fue dos derrotas (Estados Unidos y México) y un empate ante Paraguay.