Sofía Mamani ganó medalla de otro en el Sudamericano Sub 23. | Fuente: Difusión

Dejó en alto el nombre del Perú. Sofía Mamani, fondista nacional, ganó la medalla de oro en el Sudamericano Sub 23 que se lleva a cabo en Cascavel, Brasil. La atleta logró completar los 10 000 metros planos en primer lugar con un tiempo de 34 minutos con 28 segundos.

La deportista, hija de la destacada atleta olímpica Wilma Arizapana y Miguel Mamani, fue una de las primeras peruanas en clasificar a los XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023 y es, por supuesto, una de las nuevas cartas del fondismo nacional.

Mamani Arizapana, quien fue una de las abanderadas de Perú en la ceremonia de clausura de los I Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021, obtuvo medallas de oro y plata en los 5000 y 3000 metros planos, respectivamente, del Campeonato Sudamericano U20 - Lima 2021.

Sofía, natural de Puno, es estudiante de Administración y Gestión Pública en el campus de Arequipa de la Universidad Continental. De hecho, es parte de la Beca Campeones Continental, un programa que también beneficia a deportistas de alto rendimiento como Kimberly García, Cristhian Pachecho, Efraín Sotacuro, César Rodríguez, Cristian Pacheco, entre otros.



Selección Peruana de Waterpolo reclama injusticia

Lamentable. La Selección Peruana de Waterpolo clasificó a los Juegos Suramericanos, pero no podrá participar porque los directivos de la Federación Peruana de Natación les exigieron que sean ellos mismos quienes paguen no solo sus pasajes, sino también los seguros del viaje a Paraguay.

"Al principio, uno de los que conforman el equipo habló con el vocal técnico de la Federación (de Natación) para saber el porqué de la situación. La respuesta fue que no había presupuesto. Nosotros sí queremos competir, con lo que no estamos de acuerdo es que tengamos que pagar para ir, porque, de por sí, para ejercer el deporte en el país tenemos que asumir gastos mensuales", contó Eduardo Grández, uno de los integrantes del equipo, a RPP Noticias.

Sin embargo, más allá de la indignación que esto pueda causar, ya de nada serviría un cambio de postura por parte de la FDPN, pues, según cuenta el seleccionado de waterpolo, ya está todo cerrado a nivel internacional, en la organización el evento. Es decir, los plazos ya terminaron.

"Ahora mismo, ya no hay nada que hacer porque no competiremos, pero, al menos, queremos dejar un precedente para el waterpolo y también que sirva de ejemplo para las demás disciplinas. Así como nosotros, hay muchos más deportes que tienen problemas. El rol del dirigente es ver la forma de apoyar, resolver e inventivar el buen funcionamiento del deportista y del deporte, no quitarle ello", finalizó.