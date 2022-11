Tres peruanos se quedaron con el primer puesto. | Fuente: Punta Rocas Open Pro / WSL

Gran jornada para el surf peruano. Este domingo 20 de noviembre, tres peruanos se consagraron campeones en distintas categorías de surf, en el Punta Rocas Open Pro. Daniella Rosas, 'Píccolo' Clemente y Miguel Tudela celebraron su primer lugar tras obtener mejor puntaje que sus respectivos contrincantes.

En el caso de Daniella Rosas, superó en la final del Pro Jr a su compatriota Sol Aguirre. La surfista nacional de 20 años se impuso con una abultada diferencia: 13 puntos vs. 2.67.

Por otro lado, Benoit Clemente, más conocido como 'Píccolo', se quedó con el campeonato de longboard, tras ganarle al estadounidense Tony Silvagni con un reñido puntaje de 14.24 vs. 12.53.

Finalmente, Miguel Tudela puso la cereza del pastel campeonando en la categoría open tras vencer al argentino Leandro Usuna. El peruano hizo 15.16 punos, mientras que su rival 10.93. De esta forma, el deportista nacional sumó cinco títulos en cinco torneos disputados este año.

Palabra de Miguel Tudela

El surfer peruano Miguel Tudela salió del mar cargado en hombros. Sus familiares y amigos llegaron hasta Punta Rocas para acompañarlo en su quinto campeonato en la temporada.

"Estoy sin palabras. Es un sueño, un año de ensueño. Es lindo llegar a las finales y ganarlas. Estoy contento de ganar en casa, ha sido el campeonato más importante para mí. Ganar frente a tu gente, tus amigos, tu familia, es súper bonito y emocionante", dijo a la organización del Punta Rocas Open Pro.

Respecto a sus cinco títulos, mencionó que no existe una fórmula secreta. "Lo único que hago es disfrutar de cada momento, no presionarme, no sentir la ansiedad de la competencia, disfrutar de este lindo deporte, estar consciente de cada movimiento que hacemos, siempre con pasión. Eso ha sido lo más importante, encontrarme de nuevo con el amor al deporte. Eso es algo difícil de mantener, se pierde la pasión por el surf, felizmente tengo un equipo que me apoya muchísimo", agregó.

Finalmente, se refirió a la sede en la que se realiza el campeonato. "Punta Rocas es el estadio nacional en surf, hay que sacarle provecho. Es nuestra cancha, acá somos imbatibles. Esperemos pronto tener el CT acá", manifestó.