Sofía Mulanovich en el 2004 logró ser dos veces campeona mundial en el Surf. | Fuente: @Instragram de Sofía Mulanovich

La surfista peruana Sofía Mulanovich se coronó campeona del Rivals Series II, un torneo australiano con temática de "reality show" que reúne a los mejores exponentes del surf mundial, quienes demuestran su mejor performance en el agua para posteriormente decretar a una ganadora.

El sistema de competición se basa en que cada surfista elige las condiciones en las que va a surfear.

Sofía Mulanovich, quien representó al Perú en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, eligió la playa Las Señoritas, en Punta Hermosa, donde montó las mejores olas en un heat de 120 minutos.

El puntaje fue emitido por tres jueces y también se contó la valoración de los espectadores.

La bicampeona mundial peruana se impuso a grandes estrellas del surf Layne Beachley (segundo lugar), Rochelle Ballard, Kate Wilcomes, Chelsea Hedges, Keala Kennelly, Sam Cornish, Claire Bevilacqua y Serena Brooke (tercer lugar).

Tras lograr un nuevo palmarés en su trayectoria, Sofía Mulanovich transmitió su alegría a través de sus redes sociales.

“Súper feliz de haber ganado Rivals 2 contra mis rivales y amigas del tour. Antes que nada, me quedo con el sentimiento de agradecimiento a por haberme incluido en el show y no sólo agradecer por volver a encender rivalidades de todo una vida, sino también por traernos recuerdos inolvidables de amistades duraderas y, sobre todo, resaltar el cariño y respeto que nos tenemos entre todas las participantes. No sólo hemos sido rivales sino también hemos crecido juntas en el tour volviéndonos hermanas Del Mar”, señaló.









