Catalina Zariquiey tiene apenas 14 años de edad. | Fuente: Difusión

La joven promesa peruana del surf Catalina Zariquiey, de solo 14 años, obtuvo un cupo de Sibone Charters para unirse a su campamento marino en Indonesia. La deportista nacional recorrerió las principales playas de Mentawai y Bali en una embarcación especializada, con el fin de entrenar y potenciar su talento.

“Estoy realmente feliz por la oportunidad. Es la primera vez que viajo a Indonesia, mi papá sí conoce y me ha dicho que las olas son perfectas y el clima ideal. Me gustaría aprovechar la oportunidad para aprender a hacer tubos, ya que jamás aprendí y estoy segura me servirá mucho en las competencias de mi categoría”, comentó Catalina en la previa.

Nuestra joven surfista emprendió vuelo rumbo a Indonesia junto con su padre en Semana Santa para sumarse a este campamento marino, al cual solo son invitados deportistas de primer nivel y jóvenes con gran proyección en el deporte de las olas; sin embargo, tiene un objetivo mucho mayor en este viaje: participar en la fecha del World Surf League que se disputará en dicho país.

“Existe la posibilidad de ser invitada al torneo Krui Pro Junior, que es una fecha de la WSL que se realizará en Ujung Bocur. En este torneo estarán presentes las mejores surfistas de mi categoría a nivel mundial y sería un sueño poder competir contra ellas y seguir aprendiendo. Con ello en mente planeo quedarme en Indonesia hasta junio, cuando se realizará la competencia, algo que no sería posible sin el apoyo de Isdin y Hunt, marcas que confían y creen en mí”, revela.





Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



Más sobre la promesa peruana

Como se recuerda, Catalina Zariquiey ya tuvo la oportunidad de competir en el circuito de la WSL el año pasado, en Punta Rocas, donde alcanzó las semifinales; sin embargo, tuvo que abandonar el torneo antes de tiempo porque se había comprometido a asistir al campamento de entrenamiento de Red Bull en Brasil. “Esta vez me he asegurado que no se crucen las fechas”, comenta entre risas.

A su corta edad, nuestra surfista ha tenido que compaginar su vida familiar en Máncora con sus entrenamientos en Lima y en el extranjero, así como las competencias y el colegio. Gracias a su esfuerzo logró campeonar en el Sudamericano de Argentina 2022 en las categorías sub-14 y en sub-16, y los expertos le auguran una gran carrera como profesional.

“Me siento muy feliz (cuando me dicen que soy una promesa del surf), me siento mejor conmigo misma, después de entrenar tanto me pone bastante feliz; pero por otra parte es una responsabilidad también. A veces te pones a pensar “qué pasa si no lo logro”, pero trato de alejar esos pensamientos, sino enfocarme en mi misma”, concluye.