Jack Sock no ganaba un partido desde hace un año y tres meses. | Fuente: Instagram

El tenista Jack Sock ganó en su debut en el Delray Beach 2020 y acabó con una mala racha después de perder 10 partidos en un año y tres meses. En el match point, el deportista se arrodilló en la cancha y lloró tras salir victorioso contra Radu Albot, quien era el vigente campeón.

"El apoyo del público ha sido fundamental. He pasado muchos nervios y solo pensaba en meter la siguiente bola y ser agresivo con mi derecha. Soy consciente de la situación en la que me encuentro, pero siento que ganar un partido puede ser un auténtico punto de inflexión en mi trayectoria. Mi tenis suele ir creciendo en los torneos así que me gustaría hacer algo importante aquí", aseguró emocionado al finalizar el partido.

La última victoria de Jack Sock fue en octubre del 2018 en el Masters 1000 de París. En esa fecha pudo superar a Malek Jaziri, de Túnez y pasó a octavos de final. En ese momento comenzó su mala racha tras perder contra Dominic Thiem.

Sin embargo, ahora el campeonato le sonríe ya que pudo ganar, por fin, en el torneo de Delray Beach 2020: “No creo que ganar Wimbledon pudiera ser más emocionante que este partido. Este triunfo significa mucho para mí y se lo dedico a toda la gente de mi equipo. Sin ellos no estaría hoy aquí”, confesó.

Jack Sock sufrió de una lesión en la cadera derecha en el 2019 y ese mismo año, se lesionó el pulgar en un accidente de snowboard quedando inhabilitado por seis meses.

Después de su recuperación, jugó 9 partidos oficiales, siendo derrotado por Alex Bolt, Miomir Kecmanovic, Jordan Thompson, Mikhail Kukushkin, Pablo Cuevas, Jack Draper, Michail Pervolarakis y Sekou Bangoura.

Al menos, en septiembre pasado mostró una mejora al vencer al italiano Fabio Fognini en la Laver Cup, torneo amistoso que no entrega puntos para el ranking ATP. A pesar de estas malas experiencias, Jack Sock pudo levantar una copa de nuevo.