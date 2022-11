Thais Fernández regresó con el oro del Panamericano de Gimnasia Aeróbica 2022

Sigue trayendo alegrías al deporte peruano. Después de haber logrado brillar en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Aeróbica 2022, realizado en Cúcuta, Colombia, Thais Fernández volvió a nuestro país para compartir sus logros con la familia y sus seguidores. La destacadadeportista logró el oro en la categoría individual, plata en grupal y bronce en trío en el Panamericano.

“Este logro significa muchísimo, al igual que haber conseguido el quinto lugar en el Open de Plovdiv en Bulgaria, donde competí con las grandes potencias europeas. Después de la pandemia sentí que debía empezar de cero, fue muy difícil para mí este proceso de volver a ritmo de competencia. Siento que todo el esfuerzo está dando los resultados que esperaba, he podido cumplir con todos los objetivos que me he trazado, estoy súper contenta con eso”, comentó Thais.

Como bien destaca la deportista nacional, este triunfo es el resultado de un esfuerzo colectivo, donde nuestro país ha logrado dar más visibilidad a la gimnasia aeróbica, sumando otros grandes valores como Alessia Rodríguez, Alessandra Petrozzi, Flavia Gaveglio o Paulina Larrea. Para poder enfrentar a potencias como Argentina, Chile, Brasil, Colombia y Uruguay, contamos con una delegación conformada por 60 jóvenes que dieron todo de sí para dejar el nombre del Perú en alto.

“Recuerdo como si fuera ayer el año 2019, cuando por primera vez logré ser campeona panamericana. Siempre me mantuve en el top 3, y ahora he vuelto a lograr el oro en este torneo. Quiero agradecer especialmente a mi entrenadora Natalia Balarezo, que no nos pudo acompañar porque acaba de dar a luz, y a mi patrocinador Nike por su confianza. Mi objetivo es mantenerme en la cima de mi deporte y para lograrlo es muy importante poder sumar el apoyo de las empresas privadas”, afirma la joven gimnasta.

Cabe señalar que este ha sido el último torneo del año a nivel internacional para Thais. A nivel local, competirá en el Campeonato Nacional, que se realizará este mes de noviembre en Lima. “El próximo año, lo que se viene para mí es viajar a competir a las Copas del Mundo, defender mi título en el Panamericano y prepararme para el Mundial del 2024”, concluye.

