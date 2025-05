Dejó en alto al Perú: Valentina Escudero se coronó campeona sudamericana de Surf

La surfista peruana logró la medalla de oro para el país en el evento internacional que se realizó en Chicama, La Libertad.

Puso al Perú en lo más alto. Valentina Escudero se coronó campeona Sudamericana de Surf en la categoría Sub 14 de damas en el campeonato internacional realizado en Chicama, Puerto Malabrigo, de la región La Libertad.

La surfista ganó tres rondas eliminatorias para llegar a la final Sub14 donde quedaron dos peruanas, una argentina y una ecuatoriana. Cuando faltaban 10 segundos para el término de su serie, apareció una “olita” que fue tomada por Valentina, que fue destruyéndola con su potente ‘backside’, dejando sin accionar a sus contrincantes y logrando el triunfo peruano.

El orgullo de Escudero

La surfista nacional resaltó la importancia del logro obtenido y el esfuerzo que desarrolló en los entrenamientos.

“El participar en un evento tan importante y entrenando muy fuerte obliga a tener las mejores tablas y para este campeonato mi hermano y coach Luis Eduardo Escudero con Gabrielito Vargas se pusieron de acuerdo con el shaper Rodolfo Klimax para que me haga tres tablas mágicas Arakawa con las que gané. Fue urgente que me hagan tablas nuevas ya que había crecido desde enero y necesitaba las mejores en peso, medida y calidad para enfrentar las olas de Chicama y para enfrentar el frío usé un wetsuit Beach Please 4/3 con lo que me fue súper y me sentí muy cómoda”, agregó Escudero.

El campeonato internacional de Surf se viene realizado en Chicama, Puerto Malabrigo, de la región La Libertad | Fuente: IPD