¡Vamos, 'Puma'! Diego Elías clasificó a la final del Mundial de Squash tras vencer al número 1 del ranking

¡Histórico para el deporte peruano! Diego Elías, actual número 4 del mundo, se convirtió en el primer sudamericano de la historia en llegar a la final del Campeonato Mundial CIB PSA después de poner fin a una racha de seis derrotas consecutivas contra el campeón defensor Ali Farag, en El Cairo, Egipto.

Diego Elías había ganado solo tres de 25 partidos contra el número 1 del ranking mundial antes del duelo de semifinales. Su única victoria sobre el egipcio en una cancha de cristal fue en la final del US Open 2022, un partido en el que Ali Farag se retiró lesionado tras jugar solo dos puntos.

El squashista peruano consiguió romper así una racha que no le era para nada favorable, imponiendo un 11-5, 11-8, 7-11, 11-7 que también le llevó a terminar con la senda de tres títulos consecutivos del Campeonato Mundial de Farag.



¡Diego Elías jugará por el título mundial!

Diego Elías jugará por el título más importante de su carrera. Este sábado 18 de mayo (12:00 p.m. hora peruana) enfrentará al egipcio Mostafa Asal, número 3 del mundo.

“Estoy muy contento con cómo jugué. Enfrentar a Ali (Farag) siempre es difícil y he perdido contra él más de 20 veces, es uno de los mejores de todos los tiempos y estoy súper feliz. A veces, después del primer partido contra Ali, me rindo, me canso y no presiono. Pero esta vez presioné lo más fuerte que pude y creo que esa fue la diferencia”, declaró Elías.

“Luché muy duro y ganar las rondas anteriores me ayudó a llegar lo más fresco posible. Me siento muy bien, me sentiré bien y no veo la hora de jugar una final del Campeonato Mundial”, añadió el peruano.

Así fue la pelota de partido de Diego Elías para derrotar a Ali Farag en Egipto | Fuente: PSA

¿A qué hora juega Diego Elías y dónde ver la final del Mundial de Squash 2024?

El último oponente de Diego Elías -del Programa de Apoyo al Deportista del IPD- será Mostafa Asal, después de que superó al número 2 del mundo, Paul Coll, un duelo de cinco sets y 83 minutos para también llegar a la final del Campeonato Mundial por primera vez.

Las finales del Campeonato Mundial de Squash 2024, en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia, comenzarán a las 11:30 a.m. con la definición del título femenino. Tras ello será el turno del partido entre Diego Elías y Mostafa Asal. La final podrá verse a través de Squash TV.

Asal tiene un récord superior en enfrentamientos directos, ganando nueve de sus doce enfrentamientos, el más reciente el triunfo 3-2 en los cuartos de final del Windy City Open de este año.