¡Hace historia! El peruano Diego Elías es campeón del Mundial de Squash 2024

¡Histórico! El peruano Diego Elías se consagró campeón del Mundial CIB PSA 2023-24, en El Cairo (Egipto), al derrotar este sábado en la final al local Mostafa Asal, actual número 3 del ranking PSA.

Diego Elías, número 4 del mundo, dio el ‘batacazo’ en el Mundial al eliminar en ‘semis’ a Ali Farag, líder del ranking PSA. En la gran final se encontraba con el también egipcio Mostafa Asal, frente al que mostró un gran desenvolvimiento llevándose el partido en sets corridos, por 11-6, 11-5 y el reñido 12-10 en un tiempo total de 61 minutos. El ‘Puma’ tenía un récord negativo ante ambos exponentes en los enfrentamientos directos, no obstante, logró sacudirse de ellos para hacerse del que hasta ahora es el título más importante de su trayectoria.

Diego Elías, campeón mundial en Egipto

Ningún deportista sudamericano había llegado hasta la última instancia del Mundial de Squash, un hecho que dejó atrás Diego Elías el último viernes, aunque fue más allá al convertirse en el primer campeón de este continente.

En su camino por el Mundial CIB PSA 2023-24, el peruano derrotó al qatarí Abdulla Al-Tamimi, al español Iker Pajares y a los egipcios Youssef Ibrahim, Karim Abdel Gawad (#5 del mundo), Ali Farag y Mostafa Asal. Vale resaltar que el ‘Puma’ solo perdió un set en todo el certamen, que se dio ante Farag.

“Simplemente no puedo creerlo. No sé como será esto en Perú, pero creo que será enorme por toda la gente que me ha seguido estos años. Aún no puedo procesarlo”, declaró el nuevo campeón mundial.

Así fue el punto del título mundial para Diego Elías | Fuente: PSA / Squash TV