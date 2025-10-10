Celebra Paraguay: Asunción fue elegida sede de los Juegos Panamericanos 2031

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Asunción, capital de Paraguay, fue elegida sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2031. La ciudad paraguaya se impuso a la candidatura conjunta presentada por Río de Janeiro y Niterói, con un total de 28 votos sobre 24.

Como se recuerda, Asunción compitió para albergar los Juegos Panamericanos 2027, pero Lima ganó las elecciones. De esta manera, Paraguay albergará sus primeros Juegos Panamericanos. Brasil, en tanto, ya fue sede en dos ocasiones: São Paulo (1963) y Río (2007).

"¡Oficial! Asunción será sede de los XXI Juegos Panamericanos 2031. Paraguay hace historia al organizar por primera vez la cita continental. Su proyecto incluye la Villa Panamericana, un Estadio de Atletismo y un nuevo Arena en el Parque Olímpico. ¡Felicitaciones a todo Paraguay!", escribió Panam Sports en su cuenta de X.

¡OFICIAL! ASUNCIÓN SERÁ SEDE DE LOS XXI JUEGOS PANAMERICANOS 2031. 🇵🇾



Paraguay hace historia al organizar por primera vez la cita continental.



Su proyecto incluye la Villa Panamericana, un Estadio de Atletismo y un nuevo Arena en el Parque Olímpico.

¡Felicitaciones a todo… pic.twitter.com/kh3bcSKPS1 — Panam Sports (@PanamSports) October 10, 2025

Presidente de Paraguay destaca elección de Asunción como sede de los Juegos Panamericano

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, celebró este viernes la elección de Asunción como sede de los Juegos Panamericanos 2031 y afirmó que su país "ha sido premiado por el gran trabajo" y "la garra de los guaraníes".

"Paraguay ha sido premiado por el trabajo, la garra de los guaraníes, la garra de los paraguayos. Realmente, un gran motivo de orgullo", exclamó Peña ante periodistas durante un acto en el departamento de Guaira, tras conocer la decisión tomada por la organización deportiva Panam Sports en Chile.