¿Qué tanto sabes del mundo? Quizá no conoces algunos de estos datos curiosos

¿Conocías estos datos curiosos sobre el mundo? Parecen bastante increíbles, pero son reales.

El mundo está lleno de fenómenos y curiosidades de todo tipo. Y aunque algunos de ellos suenan a algo salido de un cuento de ciencia ficción, son más verdaderos de lo que podrías llegar a pensar. Acá te dejamos 12 datos curiosos sobre el mundo que están bastante interesantes.

12 datos curiosos sobre el mundo que seguro no sabías

Tienen mucho que ver con la verdad detrás de algunos animales, lugares famosos e incluso sobre las medidas que algunos países aplican en sus tierras que son fuera de lo común.

1. Las ranas pueden congelarse en invierno y revivir en primavera

Tal como leíste. Algunas especies de ranas pueden sobrevivir a la congelación, permaneciendo en un bloque de hielo por meses, y luego volver a la vida una vez llega la primavera como si nada.

2. Las lombrices tienen 5 corazones

¿Lo sabías? En la anatomía de las lombrices existen cinco corazones que las ayudan a bombear la sangre por todo su cuerpo. Es muchísimo más de lo que tienen los animales normales, sin duda.

3. Las ratas pueden reírse

El humor no está reservado solo para los humanos. Ya se ha comprobado científicamente que las ratas pueden emitir sonidos en respuesta a las cosquillas, muy similar a la risa de las personas. Y no son los únicos, pues los chimpancés también reaccionan de la misma forma.

4. El Monte Everest sigue creciendo

Reseñado previamente por The New York Times, es un hecho que el Monte Everest se encuentra en constante crecimiento, así sea pocos centímetros. La razón incluye una serie de fenómenos relacionados con la corteza terrestre serían la explicación, y se cree que esto dejará de ocurrir en algún momento.

5. Nieva en el desierto del Sahara

Así es, puede caer nieve en el Sahara. Algo que suena increíble, teniendo en cuenta que se le conoce por su calor insoportable y ambiente seco.

Pero ni siquiera este tipo de lugares se salva de tener de vez en cuando una que otra nevada. La última nevada cayó en 2018, dejando un manto de nieve que apenas duró un día a causa del calor.

Nieve en el desierto del Sahara | Fuente: Fuente: Karin Bouchetata/Geoff Robinson Photography

6. Colombia tiene un río arcoíris

Se llama Caño Cristales, y gracias a ciertas especies de algas, sus aguas adoptan diferentes colores que se pueden asemejar a un arcoíris. De hecho, es justo considerarlo como el arcoíris más grande de Colombia.

7. Las hormigas solo toman siestas

Aunque algunos dicen que las hormigas no duermen jamás, lo cierto es que sí lo hacen, solo que de una forma particular. En realidad, toman siestas de pocos minutos cada cierto tiempo durante el día, hasta cumplir con sus horas de sueño normales (de 5 a 9 horas).

8. Los camellos no almacenan agua en sus jorobas

Lo que las caricaturas nos han enseñado es que los camellos tienen un almacén de agua no tan secreto en sus jorobas, lo que les permite sobrevivir al desierto por muchos días sin recursos. La verdad es que no es agua lo que traen, sino grasa, que luego puede convertirse en alimento y agua en caso de no tener nada de esto cerca.

9. Francia es el país más visitado del mundo

Con un promedio de 77,5 millones de turistas al año, Francia ha sido durante mucho tiempo el país más visitado del mundo. Esto tal vez no te impresione tanto, teniendo en cuenta que siempre se le ha hecho mucha publicidad al país.

10. China posee un único huso horario

China es tan grande como Estados Unidos. Y aun así, poseen un único huso horario que aplica a toda la nación desde 1949, una medida que, al parecer, se aplicó como “un cambio de era” después de pasar por eventos nacionales importantes.

11. Las cabras tienen pupilas con forma rectangular

Quizá no te hayas fijado, pero las cabras poseen una forma peculiar en sus pupilas: son rectangulares. Y eso las beneficia, pues les confiere una vista panorámica mejor que la de otros animales para poder tener una mejor visibilidad de su entorno y prevenir ataques de depredadores.

Cabras | Fuente: Pixabay.

12. Sudán tiene el doble de pirámides que Egipto

Con 225 pirámides, Sudán le gana a Egipto cuando hablamos de cantidad de pirámides. Sin embargo, su situación política, llena de conflictos, disuade a los turistas de acudir a ellas para visitarlas.

¿Conocías estos datos curiosos sobre el mundo? Son sin duda interesantísimos, lo que demuestra que nuestro planeta alberga fenómenos tan impresionantes como admirables.