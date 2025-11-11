Acusado de espionaje y corrupción: qué se sabe del caso de Alejandro Gil, el exministro caído en desgracia que será juzgado en Cuba

El juicio contra Alejandro Gil Fernández, exviceprimer ministro y exministro de Economía cubano, comenzó este martes, celebrando su primera jornada entre el silencio oficial y una amplia expectación entre la población de la Isla.

Este proceso legal, que se desarrolla ante la Sala de los delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular (TSP), sitúa a Gil como el alto cargo de mayor relevancia caído en desgracia en Cuba en al menos quince años.



La causa penal contra el otrora mano derecha del gobernante Miguel Díaz-Canel estuvo en reserva por más de un año y se reactivó con el anuncio de la imputación a finales de octubre, en medio de la debacle causada por el huracán ‘Melissa’ y mientras el Gobierno anunciaba un nuevo plan para corregir las distorsiones económicas.



Gil, que fue responsable de varias de las últimas reformas económicas del país —algunas consideradas como históricos fracasos de la economía cubana—, había sido destituido inesperadamente en febrero de 2024, después de haber estado al frente de la cartera de Economía y Planificación entre 2018 y 2024.

En el momento de su destitución, las declaraciones oficiales solo señalaron que el exministro había sido acusado de "graves errores".

El cargo de espionaje, que fue catalogado como inesperado, es el que mayor preocupación genera, ya que el Código Penal cubano castiga este delito con penas que van desde los diez años de prisión hasta la cadena perpetua o la pena de muerte.

Los cargos imputados contra Alejandro Gil

A finales del pasado mes de octubre, la Fiscalía General de la República (FGR) hizo pública una larga lista de cargos contra Gil y otros acusados no identificados, resultado de una investigación que se prolongó por casi dos años.

En total, se formalizaron once cargos, aunque los medios oficiales señalan que el proceso que se dilucida ante el TSP se va a ceñir a la imputación por espionaje.

Un comunicado oficial de la Fiscalía General de la República, fechado el pasado 31 de octubre, anunció que Gil Fernández fue encontrado responsable de los delitos de espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, infracción de las normas de protección de documentos clasificados y sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial.

El economista Ricardo Torres, ex investigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana y profesor en la American University de Washington, comentó al diario El País de España que "los delitos que se le imputan son muy graves para una persona que tenía un cargo de ese nivel".