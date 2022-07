Entra en vigor en Alemania la vacunación obligatoria contra el sarampión | Fuente: AFP

La vacunación obligatoria contra el sarampión (administrada habitualmente como parte de la conocida como triple vírica) entrará en vigor en Alemania a partir de este domingo para niños y ciertas categorías de empleados.



Este 31 de julio finaliza la fase de transición, durante la cual sólo era obligatoria para los niños cuyas familias solicitaran la admisión en una guardería, después de que el Parlamento alemán aprobara la medida en 2019.



A partir de ahora, las familias de los niños en edad escolar que no lo hayan hecho todavía deberán aportar una prueba de vacunación o un certificado de que han superado el sarampión.



También deberán probar su inmunidad los empleados de centros educativos, consultas médicas, hospitales y centros de refugiados, entre otros.

No vacunados, excluidos

La ley prevé que los niños que no estén vacunados puedan quedar excluidos de ir a la guardería, aunque en el caso de la educación primaria eso no es posible debido a la escolarización obligatoria, aunque está prevista la imposición de multas de hasta 2.500 euros para quienes contravengan la medida.



La aprobación de la vacunación obligatoria por parte del Parlamento causó un gran debate social en Alemania y el Tribunal Constitucional falló en contra de la petición de un grupo de padres que quería llevar a sus hijos a la guardería sin vacunar.



Según los medios alemanes, los brotes de sarampión son frecuentes en el país porque está inmunizada menos del 95 % de la población, el porcentaje que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es necesario para evitar la difusión de la enfermedad.



La OMS advirtió el año pasado que el número de niños no vacunados contra el sarampión a escala mundial ha experimentado el mayor incremento de las últimas dos décadas.

EFE