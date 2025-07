Nicaragua niega el ingreso a un creador de contenido israelí tras acusarlo de ser espía

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El bloguero de viajes israelí Alexander Lapshin denunció este viernes al diario La Prensa que el Gobierno de Nicaragua le denegó el ingreso a ese país tras acusarlo de ser un espía.

El creador de contenidos, conocido por documentar experiencias en zonas conflictivas, comentó que el pasado 2 de julio vivió un episodio de "tensión" y "acoso" en la frontera que comparten Honduras y Nicaragua por parte de agentes policiales nicaragüenses, a los que tildó de "agentes de la policía secreta".

Aseguró que fue víctima de interrogatorios absurdos y acusaciones de espionaje por su nacionalidad, lo que lo hizo huir corriendo junto con su esposa y su hija de 10 años hacia Honduras, dejando parte de su equipaje en Nicaragua.

En su relato, el youtuber israelí explicó que viajaban en autobús de Honduras hacia Costa Rica, haciendo escala por Nicaragua.

"Ni siquiera iba a bajar del autobús, sólo era una escala. Pero nos bajaron del autobús en la frontera y nos retuvieron durante tres horas, quitándonos los pasaportes", contó.

Afirmó que el autobús siguió su recorrido sin ellos y que los guardias fronterizos nicaragüenses tampoco permitieron "la entrada a varios turistas de la República Checa, que viajaban con nosotros".

¿Por ser israelí?

Durante su retención, un agente nicaragüense lo acusó de ser espía y de ser un miembro del Ejército de Israel.

"No tenía ni la menor idea de quiénes éramos ni de dónde veníamos. Nos hacía preguntas, pero no entendía el significado de nuestras respuestas. Por ejemplo, preguntó: ¿por qué su pasaporte israelí dice que nació en la URSS? Le respondí que era judío y que mi familia emigró a Israel, como muchos otros, tras el colapso de la URSS", apuntó.

"También me preguntó si serví en el ejército israelí y cuál era mi especialidad militar. Respondí que no estaba dispuesto a hablar de mi servicio en el ejército. Luego me dijo que Israel mata a palestinos pacíficos, y le respondí que debía ir a la Embajada de Israel con esas preguntas, porque no soy político ni representante del Gobierno israelí", agregó.

Otro de los señalamientos que le hizo es que Israel apoyó a la "Contra" en la década de 1980 en la guerra que libró contra los sandinistas en Nicaragua.

"Le contesté que era un niño de dos años cuando estalló esa guerra y que no tenía nada que ver con ella", indicó.

Regresó corriendo a Honduras

Después de permanecer tres horas, el israelí pidió sus pasaporte al agente fronterizo nicaragüense para regresar a Honduras, pero éste se negó.

"Se negó y dijo: no van a regresar a ningún lado, ahora vendrá un auto por ustedes y los llevarán a Estelí (ciudad nicaragüense) para averiguar quiénes son realmente", afirmó.

"Después de que se negara a devolvernos los pasaportes, comprendí que el régimen (sandinista) planeaba arrestarnos", añadió.

Dijo que aprovechó que el agente se dio la vuelta para recibir una llamada y estaban sus pasaportes sobre la mesa, los cuales cogió y le gritó a su esposa e hija que corrieran hacia la barrera fronteriza que los separa de Honduras, que estaba a una distancia de 20 a 30 metros.

"También tomé una de nuestras tres mochilas; las otras dos se quedaron en la Aduana. Por suerte, todo lo valioso -dinero, documentos, cámara y computadora- estaba con nosotros", relató.

Sostuvo que la policía hondureña los dejó "regresar sin problemas y volvimos a Tegucigalpa (...). Los oficiales hondureños me dijeron que hicimos lo correcto. Según ellos, los servicios secretos nicaragüenses podrían haber escondido droga en nuestras mochilas y luego acusarnos de narcotráfico para chantajearnos".

El creador de contenidos sospecha que "Ortega quería tomar como rehenes a unos turistas israelíes para chantajear a Israel" y exigir algo a cambio".

El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo rompió relaciones diplomáticas con Israel en octubre de 2024, en solidaridad con Palestina