¿Qué se sabe de los posibles casos de transmisión del alzhéimer a través de un tratamiento médico?

No obstante, el Dr. Huerta dejó en claro que el alzhéimer no es una enfermedad contagiosa y, por lo tanto, no hay motivo para que el público en general entre en alerta al escuchar esta noticia. "El estudio no sugiere de ninguna manera que la enfermedad de Alzheimer pueda transmitirse de persona a persona a través del aire, la saliva, el beso, el abrazo u otras secreciones. Los expertos dicen que lo demostrado en el estudio es un hecho muy raro consecuencia de un tratamiento que ha dejado de usarse desde hace casi 40 años y que si fuera más frecuente ya se hubieran descubierto más casos", acotó.