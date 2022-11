Anthony Fauci cree que a China le ha faltado transparencia frente a COVID-19

Principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci. | Fuente: EFE

El epidemiólogo jefe de Estados Unidos, Anthony Fauci, consideró este domingo que a la estrategia del Gobierno chino contra la covid le ha faltado transparencia y una mayor protección a la población más vulnerable.



"En todo lo que hemos tenido que afrontar en décadas, ya sea la gripe aviar o el SARS original en 2002, incluso cuando no hay nada que esconder actúan de forma sospechosa y no transparente", dijo en el canal NBC.



Fauci, que abandonará su cargo en diciembre, estimó que puede deberse a que no quieren que se les vea culpables. "No tienes la culpa si algo evoluciona en tu país, pero averigüemos qué sucedió para poder ser transparentes al respecto y evitarlo de cara al futuro", dijo.

Sobre confinamientos y campaña de vacunación

El epidemiólogo, cara visible de la respuesta de Estados Unidos a la pandemia, añadió que los confinamientos en China han sido particularmente severos sin dejar clara a la población la meta fijada.



"El objetivo final era que toda la gente estuviera vacunada. Entonces puedes entender confinamientos temporales (como los del principio). Pero ellos entraron en confinamientos prolongados sin ninguna ganancia aparente, lo que no tiene sentido desde un punto de vista de salud pública", dijo.



Fauci añadió que tampoco se protegió a la gente de la tercera edad "asegurándose de que fuera vacunada".



El hartazgo de la población china por la draconiana política contra la pandemia que imponen sus autoridades era patente desde hace meses, pero la muerte de diez personas en el incendio en un edificio aparentemente confinado en Urumqi (noroeste) el pasado jueves ha prendido la mecha de actos de rechazo en numerosos puntos del país.



El epidemiólogo estadounidense recalcó que aunque la evidencia científica apunta con fuerza que el virus se originó de forma natural y no se debió a una fuga en un laboratorio, la única manera de poner fin a posibles teorías de la conspiración es una transparencia y cooperación total por parte de Pekín, algo que no se ha dado.

(Con información de EFE)