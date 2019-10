Fotografía viral en Argentina | Fuente: Twitter

La fotografía de una mujer cargando a su bebé con el uniforme de una empresa de repartos por aplicativo se hizo viral en las redes sociales en los últimos días en Argentina.

La imagen desató la polémica y diversas reacciones entre ciudadanos y autoridades que denunciaron la crítica situación laboral argentina o resaltaron la voluntad de la madre trabajadora. ¿Pero cómo apareció esta imagen y quién es la protagonista?

El fotógrafo

Según Reverso, una iniciativa diario Clarín y más de 100 medios argentinos, el fotógrafo profesional Juan Quiles publicó la vista el 3 de octubre en la cuenta de Instagram 3Estudio y en su cuenta de Facebook. Él señaló que la imagen la capturó en una calle de Buenos Aires cuando vio a la mujer y su hija junto a una bicicleta.

"Cuando voy a cruzar la calle, veo esta escena e hice la foto, casi como instinto", indica Quiles y agregó que luego de la fotografía la mujer se fue del lugar. "Nunca la vi andar en bicicleta con el bebé, si lo hubiese visto hubiese hecho esa foto, sin dudas. Yo estoy en contra de la uberización del trabajo y del paradigma del emprendimiento como salida individual (a la crisis)". dijo.

Fotografía viral de repartidora venezolana junto a su hija | Fuente: Twitter

La protagonista

Tras buscar el paradero e identificación de la mujer protagonista de la fotografía viral, Reverso conoció que la mamá es una ciudadana venezolana de 30 años que llegó a Argentina en 2018, país donde dio a luz a su bebé, y que en el momento de ser capturada por la cámara fotográfica ella dejaba a su hija en una guardería.

"Yo no trabajo con mi hija (...) Yo me activo, llevo mi hija al jardín y luego de ahí salgo a trabajar. En ese momento, un señor me toma la foto. Me agarró desprevenida, no sabía que me la estaba tomando a mí. Yo llevo mi bici en la mano y llevo a mi hija conmigo, pero no me monto en ningún momento en la bici", indicó la mujer.

La migrante venezolana aclaró, con una fotografía posterior, que ella trabaja sola y sin su hija. Señaló que recién hace dos meses comenzó a realizar entregas con este servicio para cubrir las necesidades de su bebé, porque con los otros gastos la ayudan dos primos que viven también en Argentina.

"Al mediodía me la empezaron a enviar en el grupo (de WhatsApp) de mis compañeros de PedidosYa. Algunos me hacían comentarios para bien, otros para mal, me decían que alguien podía llegar a demandar a la empresa. Me da miedo que esto me pueda perjudicar en algo. Este (trabajo) es lo poquito que puedo agarrar para mantener a mi bebé".