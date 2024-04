Ataque iraní en Israel: un paso más hacia la guerra regional

Más frentes de guerra, más odio, más deshumanización y el ciclo infernal de ataques y represalias hacen crecer el riesgo de una guerra de gran envergadura.

Israel e Irán se libran desde hace mucho tiempo una “guerra en la sombra”. Pero la noche del sábado Irán lanzó más de 300 misiles y drones, algunos de los cuales lograron atravesar cientos de kilómetros para impactar en territorio israelí.

La mayor parte de ellos fueron destruidos en el aire, al parecer en algunos casos en espacios aéreos de países que se ubican entre Irán e Israel, que no tienen frontera común.

Israel se ha felicitado por el éxito de su defensa anti-aérea. Por su parte, Irán considera que cumplió con sus objetivos militares y ejerció su derecho a la réplica por el ataque israelí contra instalaciones diplomáticas iraníes en Siria, llevado a cabo el 1 de abril.

En su momento Estados Unidos exhortó a la moderación y pidió que Irán no emprendiera represalias. No se le escuchó. Ahora también, el presidente Joe Biden ha condenado el ataque iraní y reiterado su respaldo a Israel, pero exhorta a la moderación y advierte que Estados Unidos no participará en acciones ofensivas contra Irán.

Durante los últimos años, Irán ha promovido ataques a Israel a través de grupos armados que patrocina: el Hezbolá en Líbano, la milicia hutí en Yemén y el movimiento terrorista Hamas en Palestina.

El Secretario general de la ONU, el Papa Francisco y otros líderes mundiales han formulado declaraciones para rechazar el espiral de violencia.

Por el momento no se conoce cuál será la reacción de Israel. Mientras tanto, los problemas en Gaza subsisten y se agravan: la situación de los civiles palestinos y la de los rehenes israelíes, secuestrados por Hamas el pasado 7 de octubre.

Más frentes de guerra, más odio, más deshumanización y el ciclo infernal de ataques y represalias hacen crecer el riesgo de una guerra de gran envergadura y evidencian el fracaso de la moderación y los llamados al diálogo.

Las cosas como son