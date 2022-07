Boris Johnson | Fuente: AFP

El primer ministro británico en funciones, Boris Johnson, ha expulsado del Partido Conservador al diputado crítico Tobias Ellwood, que se abstuvo en lugar de votar a favor del Gobierno en una moción de censura celebrada el lunes en la Cámara de los Comunes.



El Ejecutivo ganó por 349 frente a 238 votos esa moción, que convocó con el objetivo de que el Parlamento, donde los "tories" tienen mayoría absoluta, apoyara la continuidad de Johnson como primer ministro hasta que su formación elija a un sucesor (en lugar de que otro colega asuma el cargo de forma interina).



Al no respetar la disciplina de voto, Ellwood, que dijo que no pudo asistir porque estaba en una reunión con el presidente de Moldavia, ha perdido su afiliación conservadora y sigue como diputado independiente en los Comunes.



Varios medios británicos sugieren que Johnson le expulsó del grupo parlamentario "tory" para que no pueda votar en las elecciones internas a favor de Penny Mordaunt, una de las candidatas a sucederle.



Los partidarios del aún primer ministro respaldan a la actual ministra de Exteriores, Liz Truss, más a la derecha, según la prensa.

Postulantes a reemplazar a Johnson

Actualmente, quedan cuatro aspirantes que se disputan el voto de los parlamentarios conservadores, los cuales serán reducidos a dos finalistas cuya candidatura se someterá a votación entre las bases.



Son el exministro de Economía, Rishi Sunak, Truss; Mordaunt, exministra de Defensa; y la exsecretaria de Estado de Igualdad, Kemi Badenoch.



Estos cuatro candidatos se someten hoy a una nueva votación y el que reciba menos votos será eliminado.



El partido gobernante planea anunciar el ganador el 5 de septiembre, tras el receso parlamentario de verano, aunque podría ser antes si uno de los dos últimos finalistas se retira y solo queda un voluntario, que sería elegido automáticamente.

EFE