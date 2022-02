Boris Johnson, primer ministro británico. | Fuente: EFE | Fotógrafo: SERGEY DOLZHENKO

El primer ministro británico, Boris Johnson, asistió presuntamente a otra fiesta en la sede del Gobierno en Downing Street durante el estricto confinamiento de enero de 2021, uno de los eventos investigados ahora por la policía, según aseguran este miércoles diarios locales.



El informe elaborado por la funcionaria Sue Gray para determinar si miembros del Ejecutivo se saltaron las reglas anticovid, que se publicó este lunes de manera parcial, reveló que se organizaron varios encuentros durante la pandemia -que previamente no se habían difundido-.



Entre ellos, el documento incluyó un acto el 14 de enero del pasado año "por la marcha de dos secretarios privados del número 10 de Downing Street -oficina del primer ministro-", pero sin aportar detalles.



El diario "The Guardian" señala hoy, citando fuentes cuya identidad no revela, que ese evento se celebró en Downing Street, en parte como despedida por un asesor, que ahora ocupa un alto cargo de funcionario en el Departamento de Digital, Cultura, Medios y Deporte.



El periódico agrega que en el acto se bebió vino "Prosecco" y que Johnson, que se quedó durante unos cinco minutos, dio un discurso en el que les agradeció su trabajo.



El tercer confinamiento nacional por la pandemia había entrado en vigor tan solo una semana antes, el 6 de enero, con la instrucción a los ciudadanos de "permanecer en casa", que prohibía a estos abandonar sus domicilios excepto en un limitado número de casos.



El jefe del Ejecutivo también asistió a otro encuentro organizado por su secretario Martyn Reynolds en los jardines de Downing Street el 2 de mayo de 2020, por el que se disculpó, y a la celebración de su 56 cumpleaños el 19 de junio ese mismo año.



Por su parte, el diario "Daily Telegraph" asegura hoy que Boris Johnson estuvo en su apartamento de Downing Street la noche en la que se organizó un encuentro que investiga la policía el 13 de noviembre de 2020, el mismo día en que su antiguo superasesor Dominic Cummings fue obligado a abandonar su cargo.

Fotos de Boris Johnson en fiestas

Precisamente Cummings -con quien hoy mantiene una guerra abierta- aseguró ayer que hay "fotos del primer ministro en fiestas que están bajo investigación", además de sostener que había hablado con personas que decían haber visto fotografías de eventos celebrados en el piso del "premier".



Cummings dijo que si la policía hablase con personal de Downing Street sobre una supuesta fiesta ese 13 de noviembre, habría "testigos que dirían que podían oír (la celebración de) una fiesta con (música de) Abba sonando".



El exasesor acusó también a Johnson de "vivir en una nebulosa de invención" y de "mentir literalmente a todo el mundo todo el día, incluyendo a Carrie (su esposa) y sobre Carrie". EFE



