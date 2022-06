Dom Phillips, corresponsal de The Guardian. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: JOAO LAET

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, deseó este martes que un periodista británico y un indigenista desaparecidos en un remoto rincón de la Amazonía "sean encontrados", pero admitió entre las hipótesis que "hayan sido ejecutados".



En una entrevista con el canal de televisión SBT, Bolsonaro se manifestó sobre la desaparición del periodista británico Dom Phillips, colaborador de The Guardian, y el indigenista brasileño Bruno Araújo Pereira, vistos por última vez la mañana del domingo en el valle de Javari, una de las más recónditas zonas de la Amazonía.



Bolsonaro aseguró que, desde el mismo domingo, cuando fueron informadas sobre la desaparición, las autoridades policiales y militares de la región comenzaron las búsquedas y citó que incluso fue tomada declaración a personas que habían tenido contacto con Phillips y Araújo en los últimos días.



Asimismo, dio a entender que los dos desaparecidos pudieron haber sido imprudentes, al adentrarse en esa región.



"Realmente, dos personas en un barco, en una región de esas, completamente salvaje, no es recomendable", pues en esa zona "todo puede ocurrir", indicó el mandatario.



"Pudo ser un accidente, puede ser que hayan sido ejecutados", pero "esperamos y pedimos a Dios que sean encontrados en breve", apuntó Bolsonaro.



El valle de Javari es una extensa región de ríos y selva en plena Amazonía, fronteriza con Perú, y alberga al mayor número de indígenas aislados del mundo. La zona está amenazada por la pesca y la minería ilegal y en los últimos años se ha convertido en una ruta del narcotráfico.



La pista de Phillips y Araújo, un profundo conocedor de la zona, se perdió cuando se desplazaban desde la comunidad de Sao Rafael hasta la ciudad de Atalaia do Norte, en el estado de Amazonas, adonde deberían de haber llegado la mañana del domingo.

Viajaban en una embarcación nueva, con 70 litros de gasolina, suficiente para el viaje, y fueron avistados por última vez a la altura de la comunidad de Sao Gabriel, a algunos kilómetros de Sao Rafael.



Araújo, quien trabaja desde hace años en esa región, había sido objeto de diversas amenazas por parte de mafias de mineros ilegales, madereros y hasta traficantes de drogas que operan en la región, lo que ha despertado temores de un asesinato entre sus allegados.



Phillips, por su parte, es un veterano periodista afincado en Brasil desde hace 15 años y quien ha colaborado con diversos medios internacionales, como Financial Times, New York Times o Washington Post, entre otros, y trabaja actualmente en una investigación para un libro sobre el valle do Javari.

(Información de Efe)

NUESTROS PODCAST

¿Qué significa que la viruela del mono tenga ahora transmisión comunitaria? - Espacio Vital

Un brote de viruela del mono continúa creciendo en países donde normalmente no se encuentra el virus, lo que pone a los funcionarios de salud mundial en alerta máxima.