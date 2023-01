El Acuerdo de París sobre el clima, concluido en 2015, instó a limitar el calentamiento global a 1,5 °C, lo que, según los científicos, permitiría frenar los impactos del cambio climático. Foto: Una vista aérea muestra un bote sobre el lecho seco de una sección de las marismas de Chibayish, en el sur de Irak, en retroceso, en la provincia de Dhi Qar | Fuente: AFP

Los ocho últimos años fueron los más cálidos jamás registrados, confirmó el jueves la Organización Meteorológica Mundial (OMM), pese a la persistencia del fenómeno de La Niña que permitió moderar de forma temporal los efectos del calentamiento climático.

Los seis principales datos internacionales compilados por la OMM apuntan a las mismas causas: "las concentraciones cada vez más elevadas de gas de efecto invernadero y el calor acumulado", señala la organización de la ONU en un comunicado, que confirma las conclusiones del programa europeo sobre el cambio climático Copernicus, publicadas esta semana, y las de la oficina meteorológica de Estados Unidos (NOAA) y la NASA, difundidas también este jueves.

En 2022, la temperatura mundial media fue de alrededor de 1,15 ºC por encima de los niveles preindustriales, según la OMM.

Y el año pasado fue el octavo consecutivo en el que las temperaturas anuales mundiales eran superiores en al menos un grado a los niveles observados entre 1850 y 1900.

De los ocho últimos años, el más caluroso fue 2016, seguido de 2019 y 2020.

En 2022, varias zonas registraron temperaturas récord: las regiones polares, así como amplios sectores de Oriente Medio, China, Asia Central y el Norte de África. Foto: Oso polar sobre bloques de témpanos de hielo en el Canal Británico en el archipiélago de Franz Josef Land | Fuente: AFP

Efecto temporal



El Acuerdo de París sobre el clima, concluido en 2015, instó a limitar el calentamiento global a 1,5 °C, lo que, según los científicos, permitiría frenar los impactos del cambio climático.

Pero la OMM advirtió el jueves que "la probabilidad de --temporalmente-- cruzar el límite de 1,5 °C aumenta con el tiempo".

Gracias al fenómeno meteorológico de La Niña, que tiende a hacer bajar la temperatura de los océanos y que persiste desde 2020, el calentamiento se ha contenido un poco.

El fenómeno podría prolongarse todavía hasta marzo, señaló la OMM, y luego estaría seguido por un periodo neutro, marcado por la ausencia de La Niña y de su opuesto, El Niño.

La agencia de la ONU señaló que, en el planeta en general, el impacto de La Niña sería "a corto plazo" y "no invertirá la tendencia del calentamiento a largo plazo causada por los niveles récord de gas de efecto invernadero que atrapan el calor en nuestra atmósfera".

En 2022, varias zonas registraron temperaturas récord: las regiones polares, así como amplios sectores de Oriente Medio, China, Asia Central y el Norte de África.

Por su parte, Europa registró su segundo año más cálido jamás registrado: España, Francia, Reino Unido e Italia superaron sus récords de temperatura media, había indicado el programa Copernicus.

Catástrofes

En 2022, "estuvimos confrontados a varias catástrofes meteorológicas dramáticas que causaron demasiadas víctimas, destruyeron medios de subsistencia y socavaron el acceso y las infraestructuras en materia de salud, alimentación, energía y agua", denunció el jefe de la OMM, Petteri Taalas, en el comunicado.

El responsable recordó las inundaciones mortíferas que anegaron un tercio de Pakistán y alertó contra la "catástrofe humanitaria" en el Cuerno de África, víctima de la sequía desde hace varias temporadas.

La OMM también había identificado condiciones más secas de lo habitual en la Patagonia, en América del Sur, y en el suroeste de América del Norte.

"Desde los años 1980, cada década ha sido más cálida que la anterior" y la temperatura media en la década entre 2013-2022 fue de 1,14 ºC por encima de la referencia preindustrial, frente a los 1,09 ºC entre 2011 y 2020, estimó el Panel de Expertos de la ONU sobre el Cambio Climático (IPCC).

Frente a los fenómenos meteorológicos cada vez más extremos, Taalas insistió en que es necesario "reforzar la preparación".

En ese sentido, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, anunció en la COP27 un plan de más de 3.000 millones de dólares para que todo el mundo esté cubierto por sistemas de alerta precoz de aquí a 2027.

Actualmente, sólo la mitad de los 193 países miembros disponen de este tipo de sistemas.

(Con información de AFP)

