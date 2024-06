Capota de avioneta se abrió en pleno vuelo y una piloto sobrevivió tras maniobrar sin protector visual [VIDEO]

La piloto neerlandesa Narine Melkumjan sobrevivió a un vuelo en avioneta luego de que la capota de su aeronave se abriera de modo súbito y la dejara expuesta a la fuerza del viento y sin protección visual. Este hecho ocurrió hace dos años durante un vuelo de prueba y fue compartido por la piloto en la última semana en su canal de YouTube.

"Hace un par de años, durante mi segundo vuelo de entrenamiento, en un día muy caluroso de verano, la capota del Extra 330LX que estaba volando se abrió en vuelo y se hizo añicos", relató Melkumjan en el post que acompaña a su video.

La piloto europea recuerda que se trató de "una experiencia desafiante que podría haberse evitado si hubiera realizado una revisión visual adecuada antes de despegar".

"El pasador de bloqueo de la capota nunca había entrado en la posición de bloqueo y no lo noté durante mis comprobaciones", detalló.

El momento en el que se abre la capota y la piloto empieza a maniobrar. | Fuente: Youtube - Narine Melkumjan

Melkumjan señala que también cometió un error al ir al campo de entrenamiento justo después de recuperarse de la COVID-19, sin dar suficiente tiempo a su cuerpo "para recuperar fuerzas por completo".

"Además, volar sin protección para los ojos hizo que el vuelo fuera aún más desafiante de lo que ya era", afirmó.

La piloto recuerda el vuelo como "una experiencia angustiosa, llena de ruido, dificultades respiratorias y visibilidad reducida".

La pilote néerlandaise Narine Melkumjan partage le moment où la verrière s'est soudainement ouverte en plein vol sur son Extra 330LX. Malgré le choc de l'incident, elle a fait atterrir l'avion en toute sécurité.

pic.twitter.com/Utj6MIFKx5 — Ⓓⓨⓢⓣⓞ (@dystoman) June 24, 2024

"Sigue volando"

Melkumjan dijo que en ocasiones anteriores había experimentado algunos desafíos de control y turbulencia, pero tras el desprendimiento de la capota, lo más difícil fue mantener la dirección de la aeronave, mientras cambiaba su visión y respiración por energía cinética (energía que adquiere un cuerpo a través de la aceleración)

Debido a la exposición al viento a grandes velocidades, la vista de la piloto resultó temporalmente afectada. "Me tomó casi 28 horas recuperar completamente mi visión", indicó.

Durante el accidentado vuelo y en medio del ruido era difícil escuchar lo que decía el entrenador de la piloto en la radio. No obstante, Melkumjan relata solo escuchó fuerte y claro: "Sigue volando"

Aunque debido a todo el ruido era difícil escuchar lo que decía mi entrenador en la radio, una cosa que escuché fuerte y clara "sigue volando"

"Lamento que me haya tomado tanto tiempo compartir este video. No es fácil exponer mis vulnerabilidades para que todas las vean. Sin embargo, me he dado cuenta de lo importante que es ser transparentes acerca de nuestras deficiencias y las lecciones que aprendemos a lo largo del camino", posteó la piloto.

"Si eres piloto y estás viendo esto, espero que mi historia te sirva como advertencia y que aprendas de mi error [...] A todos mis compañeros pilotos: vuelen con seguridad", recomendó al finalizar su post.