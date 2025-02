Caso 'criptofiasco' "hiere" la imagen de Javier Milei como especialista en economía, opina internacionalista

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ignacio Javier Cardone, especialista en relaciones internacionales, afirmó que el caso del 'criptofiasco' “hiere” la imagen del presidente argentino Javier Milei como especialista en economía.



“Es el primer gran escándalo al cual se enfrenta” en más de un año de gobierno, dijo el profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en el programa Las cosas como son de RPP TV.



El pasado viernes, Milei promocionó en sus redes sociales el lanzamiento de la criptomoneda $Libra, como parte del proyecto 'Viva la Libertad Project', que estaría orientado, según él, a estimular la economía y financiar inversiones en el país sudamericano.



En pocos minutos, la publicidad hecha por parte del político de extrema derecha, quien cuenta con 3,8 millones de seguidores en la red social X (antes Twitter), atrajo a unos 40 000 inversores, provocando que el valor de la moneda se disparase. Sin embargo, unas cinco horas después, la cotización se desplomó.



De acuerdo con la consultora Nansen, las pérdidas por esta 'moneda basura' ascienden a 251 millones de dólares.



El impacto del escándalo $Libra

Para Cardone, el 'criptofiasco' afecta, por una parte, la credibilidad de Javier Milei; y por otra, la de Argentina, en un escenario en que la nación latinoamericana ganaba confiabilidad ante los ojos del mundo económico “gracias a ciertas políticas que él mismo implementó” y que se tradujo, apuntó, en una reducción de la inflación.



Según una reciente encuesta, la imagen negativa del mandatario argentino pasó de 36,2 % a 46,6 % tras el escándalo de la criptomoneda.



“Si esto va a tener un largo efecto, yo creo que no […]. La gente, claramente, de alguna manera, le atribuye alguna responsabilidad, pero esto no quiere decir que le han quitado el apoyo”, consideró el autor de The Antarctic Politics of Brazil: where the tropic meets the pole (2022).



El profesor universitario cree que, si la gestión de Milei “mantiene cierto capital político en base al desempeño económico, esto va a ser olvidado en breve”.