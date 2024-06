China advierte: "Quien trate de separar Taiwán y China acabará autodestruido"

METADATA | E243: Huawei y TikTok: avanzando a pesar de las ofensivas de los Estados Unidos

¡Bienvenidos a METADATA 243, el podcast de tecnología de RPP! Apple no tiene un panorama tan claro este 2024 y todavía no presenta un producto que destaque el término de moda: la inteligencia artificial. TikTok no planea venderse, según adelantó la compañía, pero al menos ha logrado que los artistas de UMG como Taylor Swift y Bad Bunny vuelvan a la plataforma. Fuimos a China a conocer lo nuevo de Huawei, con el Pura 70 Pro a la cabeza, el nuevo gama alta de Huawei para el Perú y la región. Y aprovechando este viaje, conversamos con Arturo Goga una de las figuras más influyentes de la tecnología en el Perú.