Japón aprobó un plan para aumentar el gasto militar hasta el 2% del PIB en 2027 (el doble de lo habitual) y advirtió que China era el mayor desafío estratégico para su seguridad. Foto: Embarcaciones militares, incluido el barco de escolta más grande de la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón, "Izumo" (C), navegando en la bahía de Sagami durante la "Revisión de la flota internacional", realizada por la Autodefensa Marítima de Japón. | Fuente: AFP

Frente a las crecientes ambiciones de China en la región Asia-Pacífico, los primeros ministros de Reino Unido y Japón firman el miércoles en Londres un acuerdo de defensa "de enorme importancia" que permitirá el despliegue de tropas británicas en el archipiélago asiático.

Antes de la firma, prevista en la histórica Torre de Londres en el marco de una visita del primer ministro japonés Fumio Kishida, la oficina de su homólogo británico Rishi Shunak aseguró que es "el acuerdo de defensa más importante entre los dos países en más de un siglo".

El pacto, cuya negociación comenzó en 2021, establece una base legal para el despliegue de tropas del Reino Unido y Japón en sus recíprocos territorios con fines de formación y otras operaciones.

"Este acuerdo de acceso recíproco es de enorme importancia para nuestras dos naciones. Afianza nuestro compromiso con el Indo-Pacífico y subraya nuestros esfuerzos conjuntos para impulsar la economía de seguridad", agregó Downing Street.

El pacto refleja también los esfuerzos de Japón para reforzar sus alianzas frente a las crecientes ambiciones de China en la región, que el ejecutivo japonés considera como un "desafío estratégico sin precedentes" para su seguridad.

Japón revolucionó recientemente su política de defensa y seguridad ante la creciente presión de Pekín y hace un año ya firmó un acuerdo similar con Australia. Foto: Soldados de la Primera Brigada Aerotransportada de la Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón participan en un simulacro militar conjunto entre Japón, Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia en el campo de ejercicios de Narashino en Funabashi, prefectura de Chiba | Fuente: AFP

Tokio revolucionó recientemente su política de defensa y seguridad ante la creciente presión de Pekín y hace un año ya firmó un acuerdo similar con Australia.

Esta cooperación militar reforzada con Londres representa "un paso adelante bastante significativo para ambos países en cuanto a su relación de defensa bilateral", dijo a la AFP el miércoles Euan Graham, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.

Y permite facilitar el despliegue de operaciones conjuntas que era hasta ahora "complicado diplomáticamente" porque requerían en cada ocasión el visto bueno del ministerio de Relaciones Exteriores, explicó.

"Confrontación de bloques"

El portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin, reaccionó afirmando que "la región Asia-Pacífico es un lugar de desarrollo pacífico, no un escenario de juegos geopolíticos".

"La cooperación en materia de defensa debería promover un mejor entendimiento mutuo, la confianza y la cooperación entre los países" y no "crear enemigos imaginarios, ni mucho menos introducir la vieja mentalidad de la confrontación de bloques en la región", agregó.

China y Japón, segunda y tercera economías mundiales respectivamente, son importantes socios comerciales pero sus relaciones se degradan desde hace años. Tokio denuncia con regularidad la actividad marítima china en torno a las islas Senkaku, cuya soberanía reivindica Pekín.

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Japón dispone de una Constitución pacifista que limita su capacidad militar a acciones únicamente defensivas.

Sin embargo, el mes pasado, el gobierno aprobó un plan para aumentar el gasto militar hasta el 2% del PIB en 2027 (el doble de lo habitual) y advirtió que China era el mayor desafío estratégico para su seguridad.

El Reino Unido también endurece desde hace años su discurso hacia Pekín. Sunak calificó al gigante asiático en noviembre como un "desafío sistémico" a los intereses británicos.

Reino Unido, Italia y Japón anunciaron el mes pasado que iban a desarrollar conjuntamente un nuevo avión de combate puntero que debería estar finalizado en 2035.

Kishida visita Londres en el marco de una gira por varios países del G7, que lo llevó previamente a París y Roma y debe culminar el viernes con un encuentro con el presidente estadounidense Joe Biden en Washington.

(Con información de AFP)

