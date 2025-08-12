Dos buques chinos chocaron entre si cuando perseguían a una embarcación filipina en zona marítima en disputa [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dos buques patrulleros chinos colisionaron mientras perseguían a un guardacostas filipino en el disputado Mar de China Meridional | Fuente: EFE

Un incidente marítimo en el Mar de China Meridional ha avivado las tensiones entre Filipinas y China. Ayer. lunes, un buque de guerra chino colisionó con un guardacostas de su propio país mientras perseguían al buque filipino BRP Suluan cerca del disputado banco de arena Scarborough.

Las autoridades filipinas difundieron imágenes que muestran el impacto, que ha dejado al buque guardacostas chino con la proa gravemente dañada.

El enfrentamiento ocurrió cuando la Guardia Costera de Filipinas (PCG) escoltaba barcos que distribuían ayuda a pescadores en el banco Scarborough, un área de disputa territorial controlada por China desde 2012.

Según el portavoz del PCG, comodoro Jay Tarriela, el buque guardacostas chino CCG 3104 realizó una maniobra arriesgada a gran velocidad, lo que provocó la colisión con un buque de guerra de la Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL), identificado con el número 164 en su casco.

Las imágenes publicadas por Manila muestran el momento del impacto, acompañado de un fuerte estruendo, y revelan daños significativos en la proa del buque chino.

Previamente, el BRP Suluan fue atacado con un cañón de agua por los buques chinos, aunque logró evadirlo con éxito, según Tarriela.

Reacciones de Filipinas y China

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Filipinas expresó su preocupación por las acciones de los buques chinos, calificándolas de maniobras peligrosas e interferencia ilegal en una misión humanitaria.

El Departamento de Defensa Nacional mostró solidaridad con los guardacostas filipinos, denunciando el comportamiento de China.

Por su parte, el portavoz de la Guardia Costera china, Gan Yu, afirmó que sus fuerzas tomaron medidas legales para expulsar a los barcos filipinos que, según Pekín, invadieron aguas cercanas a Huangyan Dao, nombre chino del banco Scarborough.

China no confirmó ni desmintió la colisión, limitándose a defender sus acciones como profesionales y reguladas.

El banco Scarborough, una cadena triangular de arrecifes y rocas, es un punto crítico en la disputa territorial entre Filipinas y China. Pekín reclama casi la totalidad del Mar de China Meridional, una región estratégica por donde transita más del 60% del comercio marítimo mundial y que alberga el 12% de los caladeros globales, además de posibles reservas de petróleo y gas.

Un fallo internacional de 2016 declaró que los reclamos de China carecen de base legal, pero Pekín no reconoce esta decisión.

El incidente del lunes se produjo en un contexto de crecientes tensiones, no solo por el control del Mar de China Meridional, sino también por el acercamiento de Filipinas a Taiwán.