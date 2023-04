Hemedti, que abandonó la escuela y se convirtió en comerciante, carece de educación formal. Se le concedió el título de “general” por su destreza como comandante de la brigada Janjaweed en el sur de Darfur, en el momento álgido de la guerra de 2003-2005. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: ASHRAF SHAZLY

Decenas de personas han muerto en enfrentamientos armados en la capital sudanesa, Jartum, tras meses de tensión entre el ejército y el poderoso grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, en sus siglas en inglés).

Detrás de las tensiones hay un desacuerdo sobre la integración del grupo paramilitar en las fuerzas armadas, una condición clave de un acuerdo de transición que nunca se ha firmado pero al que se han adherido ambas partes desde 2021.

El general Mohamed Hamdan Dagolo, más conocido como Hemedti, es el líder de la RSF y uno de los principales impulsores de la guerra civil que sufre el país.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido de Hemedti están dirigidas por árabes de Darfur conocidos como Janjaweed. El término hace referencia a los grupos armados de árabes de Darfur y Kordofán, en el oeste de Sudán.

Procedentes del extremo occidental de la periferia del país, se han convertido, en apenas una década, en el poder dominante en Jartum. Y Hemedti se ha convertido en el rostro visible del violento clima político.

La carrera de Hemedti es una lección objetiva de carrera política por parte de un experto en violencia. Su conducta y (por ahora) su impunidad son el indicador más seguro de que la política mercenaria, que durante tanto tiempo ha definido la periferia sudanesa, ha llegado a la capital.

Llegada desde la periferia

Hemedti procede de la periferia más remota de Sudán y es un extraño para la clase política de Jartum. Su abuelo, Dagolo, era líder de un subclán que vagaba por los pastos de Chad y Darfur. Los jóvenes de este grupo de pastores de camellos, sin tierras y marginados, se convirtieron en un elemento central de la milicia árabe que dirigió la contrainsurgencia de Jartum en Darfur a partir de 2003.

Hemedti, que abandonó la escuela y se convirtió en comerciante, carece de educación formal. Se le concedió el título de “general” por su destreza como comandante de la brigada Janjaweed en el sur de Darfur, en el momento álgido de la guerra de 2003-2005.

Unos años más tarde, se unió a un motín contra el gobierno, negoció una alianza con los rebeldes de Darfur y amenazó con asaltar la ciudad de Nyala, controlada por el gobierno.

Pronto Hemedti llegó a un acuerdo con el gobierno. Jartum pagaría los salarios impagados a sus tropas y compensaría a los heridos y muertos. Consiguió el ascenso a general y un suculento pago en metálico.

Tras regresar a la nómina de Jartum, Hemedti demostró su lealtad. El presidente Omar al-Bashir, que gobernó Sudán desde 1993 hasta abril de 2019, cuando fue depuesto, se encariñó con él y a veces parecía tratarlo como al hijo que nunca había tenido.

Pero, en los días posteriores a que Bashir fuera derrocado, algunos de los jóvenes manifestantes a favor de la democracia que acampaban en las calles alrededor del Ministerio de Defensa lo abrazaron como la nueva imagen del ejército.

Un país en el bolsillo

De vuelta al redil, Hemedti utilizó hábilmente su perspicacia comercial y su destreza militar para convertir su milicia en una fuerza más poderosa que el menguante Estado sudanés.

Al-Bashir constituyó las Fuerzas de Apoyo Rápido como una unidad independiente en 2013, inicialmente para luchar contra los rebeldes del Ejército Popular de Liberación de Sudán-Norte en las montañas Nuba. La nueva fuerza quedó en segundo lugar. Pero, con una flota de nuevas camionetas con ametralladoras pesadas, pronto se convirtió en una fuerza a tener en cuenta, librando una batalla clave contra los rebeldes de Darfur en abril de 2015.

Tras la intervención militar saudí-emiratí de marzo de 2015 en Yemen, Sudán llegó a un acuerdo con Riad para desplegar tropas sudanesas en Yemen. Uno de los comandantes de la operación fue el general Abdel Fattah al-Burhan, que preside el Consejo Militar de Transición desde 2019. Pero la mayoría de los combatientes eran RSF de Hemedti. Esta operación llevó dinero contante y sonante directamente al bolsillo de Hemedti.

Y en noviembre de 2017, las fuerzas de Hemedti se hicieron con el control de las minas de oro artesanales de Jebel Amer, en Darfur, la mayor fuente de ingresos por exportación de Sudán. Esto siguió a la derrota y captura de su archirrival Musa Hilal, que se rebeló contra Al-Bashir.

De repente, Hemedti tenía en sus manos las dos fuentes de divisas más lucrativas del país.

Hemedti está adoptando un modelo de mercenarismo estatal familiar, para quienes siguen la política del Sáhara. El difunto presidente Idriss Déby de Chad alquiló sus fuerzas especiales para la contrainsurgencia a sueldo de Francia o Estados Unidos de una manera muy parecida. No sería extraño que algún día se desplegaran tropas de la RSF en Libia.

Por otra parte, con el despliegue rutinario de paramilitares para combatir en las guerras de Sudán en el interior y en el extranjero, el ejército sudanés se ha convertido en algo parecido a un proyecto vanidoso. Es el orgulloso propietario de extravagantes inmuebles en Jartum, con impresionantes tanques, artillería y aviones. Pero cuenta con pocas unidades de infantería curtidas en batalla. Otras fuerzas han entrado en este terreno de la seguridad, incluidas las unidades operativas de los Servicios Nacionales de Inteligencia y Seguridad, y paramilitares como las unidades especiales de policía, y la RSF.

Alimentando el terror

Pero también hay un giro en la historia. Todos los gobernantes de Sudán, con una notable excepción, han procedido del corazón de Jartum y de las ciudades vecinas del Nilo. La excepción es el Jalifa Abdullahi “al-Ta'aishi”, que era un árabe de Darfur. Sus ejércitos constituyeron la mayor parte de la fuerza que conquistó Jartum en 1885. Las élites ribereñas recuerdan el gobierno del Jalifa (1885-98) como una tiranía. Les aterroriza que pueda volver.

Hemedti es el rostro de esa pesadilla, el primer gobernante no establecido en Sudán en 120 años. A pesar de los agravios contra los paramilitares de Hemedti, se le sigue reconociendo como darfurí y ajeno al establishment sudanés.

Cuando el régimen sudanés sembró el viento de los Janjaweed en Darfur en 2003, lo que menos esperaba era recoger el torbellino en su propia capital. De hecho, las semillas se habían sembrado mucho antes. Los gobiernos anteriores adoptaron la estrategia de guerra en el sur de Sudán y el sur de Kordofán de enfrentar a la población local. Se prefirió esto a enviar unidades del ejército regular, dirigidas por los hijos de la clase dirigente del país, al peligro.

Hemedti es ese torbellino. Pero su ascenso es también, indirectamente, la venganza de los marginados históricos. La tragedia de los marginados sudaneses es que el hombre que se hace pasar por su campeón es el despiadado líder de una banda de vagabundos, que ha sido muy hábil jugando en el mercado militar transnacional.

