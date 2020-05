En México, la celebración a la madre es una de la más destacadas durante el año. | Fuente: EFE

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles que debido a la emergencia sanitaria de la COVID-19 se propuso aplazar al 10 de julio la celebración del Día de la Madre, que en México se festeja el próximo domingo 10 de mayo. "Será un 10 de mayo muy especial queremos felicitar a todas madres abuelas de la ciudad pero con distanciamiento físico", dijo Sheinbaum en videoconferencia de prensa.



"Queremos que sea un 10 de mayo muy particular, que festejemos a todas las madres, pero que sea por teléfono o con videollamada, que no hagamos reuniones familiares (por la emergencia sanitaria) que esperemos un poco para ello", añadió. Además, hizo un llamado para que "este año celebremos el Día de la Madre el 10 de julio (...) que no nos reunamos y esperemos a esa fecha para hacer la reuniones familiares que siempre hacemos".



En México, la celebración a la madre es una de la más destacadas durante el año. Las autoridades sanitarias han llamado en las últimas semanas a quedarse en casa, al aislamiento social y cumplir con medidas de prevención e higiene, entre ellas, evitar las reuniones y congregaciones. Sheinbaum dijo el martes que no habría vigilancia o prohibición de movilidad contra la ciudadanos, sino que apelaba a la cooperación y responsabilidad de todos. También anunció la celebración de un festival musical que se transmitirá vía internet



Según el último reporte oficial, la capital mexicana registra 6.999 casos confirmados de coronavirus, 1.714 activos, 3.956 sospechosos, 11.927 negativos, además de 2.560 hospitalizadas sin intubación y 878 intubadas, 1.905 recuperados y 543 defunciones.



A nivel nacional, México llegó a 26.025 casos confirmados con 2.507 muertos por COVID-19 a unos días de que se alcance en el país el clímax de la pandemia para luego iniciar su descenso, según los pronósticos de las autoridades sanitarias. El subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que el pico de contagios se alcanzará este 8 de mayo, dos días después de la fecha que las autoridades habían pronosticado hace una semana.

(Con información de EFE)